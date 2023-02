Ristoranti a Milano per far serata: i locali aperti fino a tardi

Una selezione dei migliori ristoranti a Milano dove poter trascorrere una piacevole serata tra musica, divertimento e tanto altro.

Quante volte avete avuto il desiderio di voler cenare con amici e familiari in ottimi ristoranti, ma anche di divertirvi fino a tardi? Nessun problema! Infatti in tempi più recenti è sempre più facile imbattersi in ristoranti a Milano dove poter fare una serata di questo tipo.

Così oltre alla cena viene data anche la possibilità di prolungare la serata con musica e divertimento per concedersi un momento da adolescenti.

Ristoranti a Milano dove far serata

Ecco alcuni consigli per voi:

La Bullona

Partiamo dal ristorante in zona Sempione a Milano La Bullona, il quale ha mantenuto il nome della vecchia stazione su cui è stato costruito, tanto che la sua insegna è ancora visibile sulla cima del palazzo.

Tuttavia, ciò che lo rende davvero notevole non è solo la sua interessante trasformazione, ma anche le sue cene elaborate di pesce. Inoltre, il locale si distingue per la sua accurata selezione di vini che gli ha permesso di essere premiato come migliore wine list del 2021. La location è ampia, sontuosa e assolutamente mozzafiato. In breve, al ristorante La Bullona fare serata significa gustare piatti gourmet e vini eccellenti, accompagnati da una buona dose di musica e divertimento.

Apollo club Milano

Si tratta di uno dei migliori club, bar e ristoranti a Milano per fare serata. Situato sui Navigli propone una cucina mediterranea dall’impronta inconfondibile, capace di unire tradizione ed innovazione per offrire sorprese di gusto. I cocktail dell’Apollo Club sono vere e proprie esperienze sensoriali, mentre sul palcoscenico si esibiscono DJ set e musica dal vivo, per serate a tema in grado di soddisfare ogni preferenza e unire tutti con danze scatenate e spensieratezza.

Bischeri

Sempre nell’atmosfera dei Navigli milanesi dall’unione dell’anima toscana e di quella milanese nasce Bischeri, un music restaurant a Milano dove puoi fare karaoke e mangiare a ritmo di musica! Provalo per animare i tuoi fine settimana con le loro cene cantate, ispirate ai sapori della cucina fiorentina e alla sua genuinità e raffinatezza.

Santeria Social Club

Santeria Social Club è uno dei più famosi club-ristoranti a Milano perfetti per fare serata, iniziando con un aperitivo per poi fermarsi a cena e proseguire il resto della serata a uno degli eventi in programma, soprattutto se ci si trova in zona Bocconi. Durante la cena, è possibile gustare alcune tapas, insalate o hamburger, accompagnati da buoni cocktail. Successivamente l’atmosfera si surriscalda con concerti, DJ set ed eventi di ogni tipo. Il locale è piacevole e ben frequentato, perfetto per i tutti gusti!

Tom

Per ultimo parliamo del Tom. Situato in zona Colonne, fa sempre parte di quel mix di cocktail bar, club e ristoranti eccellenti per fare serata a Milano in un ambiente ricercato e postmoderno, dove poter scegliere tra una vasta selezione di vini, drink e birre, accompagnati da una cucina basata su tapas e piatti internazionali di buona qualità. Qui potrete inoltre scatenarvi a ritmo di musica tutta la serata nell’apposita sala in cui viene suonata musica prevalentemente musica commerciale.