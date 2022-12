Milano è una città che offre tanto anche a livello di ristorazione. Ma quali sono i migliori ristoranti in cui cenare?

Spesso ci chiediamo quali siano i ristoranti da provare assolutamento a Milano. La città propone diverse tipologie di cucina che mette d’accordo tutte quelle persone che hanno voglia di godersi una buona cena nel capoluogo lombardo. Quali sono i migliori in cui cenare?

I migliori ristoranti da provare a Milano per cena: cosa provare?

Milano è ricca di ristoranti di ogni tipo e cucina. Ci sono ristoranti stellati per chi ha voglia di vivere un’esperienza diversa, trattorie tipicamente milanesi, pizzerie o ristoranti etnici. Per la cene di gruppo è sempre difficile mettere d’accordo tutti i partecipanti mentre per le coppie è importante che i posto abbia un’atmosfera intima e romantica. C’è chi invece ama cenare con un sottofondo musicale assistendo anche a spettacoli. Ma quali sono i migliori ristoranti da provare? Di seguito troverete delle idee e delle proposte per cenare a Milano.

I migliori ristoranti da provare a Milano per cena: le proposte

Vediamo quali sono le migliori proposte prendendo in considerazione l’atmosfera, l’ambiente, la cucina e il cibo.

Le pizzerie

Pizzium

Napiz’

Pizza AM

Cena stellata

Enrico Bartolini al Mudec

Seta by Antonio Guida

Pesce

Antica osteria del mare

Langosteria

La risacca blu

Carne

PitBeef

El Carnicero

El Gaucho

La griglia di Varrone

Milanese

Premiata trattoria Arlati dal 1936

Trattoria Trippa

Al Garghet

Boeucc

Giapponese

Yokohama

IYO

Osaka

Dinner Show