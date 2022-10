Quanto costerà mangiare da Salt Bae a Milano? Prezzi e menù

Nel 2023 Chef Nusret aprirà un nuovo ristorante a Milano. Lo ha annunciato su Instagram

Lo chef turco Salt Bae, diventato famoso in tutto il mondo per il suo modo insolito di salare la carne, aprirà un nuovo ristorante a Milano nel 2023.

Quando aprirà a Milano Salt Bae?

Nei giorni scorsi Chef Nusret ha annunciato su Instagram l’intenzione di sbarcare in Italia.

La conferma è arrivata quando gli amministratori del profilo Instagram @milanohafame, che hanno cenato nel ristorante di Salt Bae di Mykonos, gli hanno posto la fatidica domanda: “Quando arrivi a Milano?”. Prontamente, lo chef dei vip ha risposto: “L’anno prossimo”.

Il vero nome del 37enne, originario di Erzurum, è Nusret Gökçe, diventato apprendista in una macelleria a soli 16 anni. Nel 2010 ha aperto il suo primo ristorante in Turchia. Attualmente è a capo della catena di ristoranti Nusr-Et Steakhouse presente ad Abu Dhabi, Dubai, Doha, Qatar, Ankara, Bodrum, Marmaris, Gedda, Mykonos, Miami, New York.

Salt Bae Milano: prezzi e menù

Il quartiere di Milano scelto dallo Chef per aprire il suo nuovo locale è ancora top secret. L’unica certezza sono i prezzi del menù, che come in tutti i suoi ristoranti, saranno decisamente alti.

Segretissimo anche il menù sofisticato e lussuoso che verrà proposto ai clienti.

Leggendo l’elenco dei piatti proposti all’estero spicca la Golden Giant Tomahawk, il piatto più esclusivo.

Si tratta di una bistecca extralarge che in Inghilterra viene venduta a 1.450 sterline (più di 1650 euro). La peculiarità? È avvolta in una foglia d’oro edibile.

Prezzi elevati anche per un semplice hamburger accompagnato da una lattina di coca cola: 109 sterline equivalenti a circa 124 euro.

Salt Bae Milano: la performance dello Chef

Perché i prezzi sono così elevati? Per giustificare i prezzi proposti, oltre all’ottima qualità della carne, c’è da tenere in considerazione la performance che ha reso Salt Bae famoso in tutto il mondo.

Il gesto di versare il sale sulla carne facendolo scivolare dalla punta delle dita lungo l’avambraccio, il gomito e quindi a pioggia sulla bistecca.

