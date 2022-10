Nei locali “Doppio Malto” di Milano arriva il ‘burger sospeso’: l’iniziativa

I fondi saranno devoluti al Progetto Arca Onlus, realtà che serve pasti ai senzatetto con la 'cucina mobile'

A partire da martedì 4 ottobre, Giornata internazionale del Dono, in tutti i locali “Doppio Malto” di Milano arriva il ‘burger sospeso’.

L’obiettivo del Burger sospeso

L’iniziativa solidale ha l’obiettivo di aiutare le persone che vivono situazioni di disagio e fragilità.

I clienti potranno acquistare al prezzo simbolico di 5 euro un panino, il quale, verrà poi devoluto alla Fondazione Progetto Arca Onlus, realtà che serve pasti ai senzatetto a Milano e in altre città d’Italia tramite la ‘cucina mobile’.

Burger sospeso: la collaborazione con Fondazione Progetto Arca

La cucina del locale lavora a pranzo e a cena per i clienti tradizionali, mentre nel pomeriggio compone dei ‘polibox’ contenenti i pasti preparati per le persone che vivono in strada e che vengono poi distribuiti dai volontari di Progetto Arca.

Giovanni Porcu, CEO di Doppio Malto, ha affermato: “Da giugno 2021 collaboriamo con Fondazione Progetto Arca e oggi questo ulteriore passo ci consente di coinvolgere tutti i nostri clienti. Voglio restituire un pezzetto del buono che è capitato alla nostra azienda“.

I quattro locali “Doppio Malto” si trovano in Porta Romana, sui Navigli, in Duomo e allo Scalo Milano. Il vero obiettivo è quello di estendere la collaborazione anche alle “cucine mobili” di altre località in cui Doppio Malto è presente.

