La storica insegna meneghina della carne arriva in viale della Liberazione 15

Tra i grattacieli di Porta Nuova spunta il terzo locale di Al Mercato Steaks & Burgers, il quale amplia l’offerta gastronomica con il format Al Mercato Street: la cucina di strada sarà protagonista.

Al Mercato Steaks & Burgers: le proposte

Il nuovo Al Mercato, situato in viale della Liberazione 15, si aggiunge alla sede originaria in via Sant’Eufemia 16 e al secondo locale in corso Venezia 18. Lo chef Eugenio Roncoroni ha deciso di affiancare alla sua cucina, ispirata alle celebri steakhouse americane, una serie di proposte street food di matrice asiatica, nord e sud americana, e vegana.

Al Mercato Steaks & Burgers, Rizza: “Un nuovo place to be”

Marcello Rizza, Ceo di Al Mercato, ha dichiarato: “Con questa terza insegna siamo riusciti a portare avanti due importanti valori per Al Mercato, replicabilità e qualità, arricchendo la scena gastronomica milanese di un nuovo place to be per gli amanti della carne e non solo”.

Grazie ad Al Mercato Steaks & Burgers e al format Al Mercato Street, design e fine dining si fondono, regalando ai clienti gustose creazioni.

Al Mercato Steaks & Burgers, Roncoroni: “Un segnale di svolta”

Lo Chef Eugenio Roncoroni ha affermato: “La terza location di Al Mercato è per me l’ennesima ed entusiasmante sfida gastronomica. Insieme all’imprenditore Marcello Rizza ci tenevamo molto a dare un segnale di svolta e il progetto di piazza Alvar Aalto ne è la sintesi perfetta”.

L’obiettivo è quello di creare nella zona di Porta Nuova una mecca per i food lover.

