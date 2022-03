La prima sala cinema-ristorante d'Italia: ora cenare al cinema è possibile

La Sala Nobel dell’Anteo Palazzo del Cinema ha riaperto i battenti: la prima sala cinema-ristorante sarà curata da Eataly Milano Smeraldo.

Anteo, la sala cinema-ristorante: il nuovo format innovativo

La sala, nata nel 2017, è stata inaugurata con due importanti film: Belfast di Kenneth Branagh e Il ritratto del Duca con Helen Mirren.

Questo format innovativo di intrattenimento unisce il piacere del cinema con quello del cibo di qualità. Dal lunedì alla domenica è possibile gustare le proposte della cucina di Eataly, comodamente in poltrona, durante la visione di una meravigliosa pellicola selezionata.

Anteo, la sala cinema-ristorante offrirà aperitivi, pranzi e cene

Dal giovedì alla domenica, alle ore 18, ci sarà l’aperitivo AperEataly, mentre dal lunedì alla domenica, alle ore 20.00, sarà disponibile la cena o il pranzo alle ore 13.00 con menù dedicati da accompagnare a vini, birre e bibite della Carta Bere di Eataly.

Disponibili 18 posti aperti al pubblico.

Anteo, la sala cinema-ristorante: menù e prezzi

Il menù offre mondeghili alla milanese con salsa tartara, flan di carciofi con crema di Parmigiano Reggiano e castagne, pecorino semistagionato Il Fiorino e il tradizionale risotto alla milanese. I prezzi, comprensivi di film e pasto, variano da 18 euro per l’aperitivo a 40 per la cena e 30 per il pranzo.

È possibile acquistare i biglietti presso l’Anteo e all’Info-Point di Eataly Smeraldo.

Per ulteriori informazioni consultare il sito di Eataly o scrivere una mail all’indirizzo eatalyalcinema@eataly.it

