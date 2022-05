Il 26 maggio alle 21.30 in piazza del Duomo verrà proiettato in anteprima esclusiva il primo episodio di Strangers Things 4

Giovedì 26 maggio, alle ore 21:30, il primo episodio della quarta stagione di Stranger Things sbarca in piazza Duomo.

Stranger Things Duomo: l’annuncio di Netflix

“Dicono che Hawkins sia maledetta. E forse non è l’unica città a esserlo.

Un’atmosfera davvero strana sta pervadendo Milano ma questo non fermerà il nostro piano”, annuncia Netflix, che ha scelto il capoluogo lombardo per proiettare il primo episodio della quarta stagione della serie tv dei fratelli Duffer.

Stranger Things Duomo: gli eventi

L’accesso è gratuito: Netflix raccomanda la visione ad un pubblico maggiore di 14 anni. La proiezione sarà in contemporanea con altri eventi dedicati al mondo di Stranger Things in altre città mondiali come New York, Londra, Sidney e Tokyo.

Inoltre, il 27 e 28 maggio tra le 11.00 e le 20.00, sempre in piazza Duomo, vi saranno nuovi incredibili eventi a tema anni ’80.

La quarta stagione uscirà su Netflix divisa in due volumi. Il primo debutterà venerdì 27 maggio, mentre il secondo è previsto per il 1° luglio.

Stranger Things Duomo: La Casa di Carta in Piazza Affari

Netflix sceglie nuovamente Milano per lanciare uno dei suoi prodotti.

Nel luglio del 2019, in occasione del ritorno de La Casa di Carta, l’azienda aveva deciso di allestire in piazza Affari, davanti al palazzo della Borsa Italiana, un maxischermo per la proiezione dei primi due episodi della terza stagione. Inoltre, aveva realizzato un’installazione con una gigantesca maschera di Salvador Dalì in tuta rossa accanto alla famosa scultura di Maurizio Cattelan L.O.V.E., il dito medio.

LEGGI ANCHE: Google digitalizza il Duomo di Milano: disponibili visite multimediali e giochi interattivi