Il Mic celebra i suoi primi 10 anni: scopriamo la rassegna gratuita

La rassegna sarà disponibile fino a sabato 30 ottobre

Da mercoledì 26 a sabato 30 ottobre 2021, in occasione dei primi 10 anni del Museo Interattivo del Cinema, la Cineteca di Milano presenterà una rassegna gratuita formata dai capolavori del cinema proiettati 35 mm.

Mic Milano: Tanti auguri per i tuoi primi 10 anni!

Dieci anni fa, nel quartiere Niguarda -viale Fulvio Testi-, presso la ex Manifattura Tabacchi nasceva il Mic: il Museo Interattivo del Cinema. Il museo era il luogo ideale per apprendere la settima arte in modalità interattiva. All’epoca la metropolitana non effettuava fermate nei pressi di quell’area, ma in un batter d’occhio, grazie alla programmazione di alto livello, all’arrivo della metro lilla e alle collaborazioni con le realtà culturali cittadine, il Mic è diventato la destinazione di una grande parte del pubblico milanese e non solo.

10 anni di Mic Milano: l’immersione nella cinematografia

Per festeggiare i suoi 10 anni, la Cineteca di Milano offre un’immersione nella cinematografia del 2011. I titoli degni di nota sono numerosissimi, come gli autori, i quali hanno lasciato tracce incancellabili nella nostra memoria, grazie alle loro pellicole.

Tra i film in programma The Artist di Michel Hazanavicius che vinse 5 Premi Oscar; La versione di Barney, proposto in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia; Arriety: il mondo segreto sotto il pavimento, prodotto dallo Studio Ghibli e sceneggiato dal regista giapponese Hayao Miyazaki.

Presente anche Pina di Wim Wenders; Midnight in Paris di Woody Allen, film di apertura del Festival di Cannes 2011 -che vinse l’Oscar e fu premiato con il Golden Globe per la Migliore Sceneggiatura Originale-; A Dangerous Method di David Cronenberg; Carnage di Roman Polański; e La pelle che abito di Pedro Almodóvar. Inoltre, la rassegna prevede ben due film girati dal premio Oscar Gabriele Salvatores nel capoluogo meneghino: Kamikazen: ultima notte a Milano (1987) e il suo remake Comedians (2021), uscito l’estate scorsa.

In anteprima Ham and Eggs at the Front (1927) di Roy Del Ruth: copia ritrovata negli archivi della Cineteca di Milano e in un secondo momento restaurata.

10 anni di Mic Milano: il programma

Martedì 26 ottobre alle ore 15.30: Midnight in Paris di Woody Allen, Usa, 2011

alle ore 15.30: di Woody Allen, Usa, 2011 Martedì 26 ottobre alle ore 17.30: Pina di Wim Wenders, Germania, 2011

alle ore 17.30: di Wim Wenders, Germania, 2011 Mercoledì 27 ottobre alle ore 15.30: Carnage di Roman Polański, tratto dalla pièce teatrale Il dio del massacro di Yasmina Reza, Francia/Germania, 2011

alle ore 15.30: di Roman Polański, tratto dalla pièce teatrale Il dio del massacro di Yasmina Reza, Francia/Germania, 2011 Mercoledì 27 ottobre alle ore 17.30: La pelle che abito di Pedro Almodόvar, tratto dal romanzo Tarantola di Thierry Jonquet, Spagna, 2011

alle ore 17.30: di Pedro Almodόvar, tratto dal romanzo Tarantola di Thierry Jonquet, Spagna, 2011 Giovedì 28 ottobre alle ore 15.30: A Dangerous Method di David Cronenberg, tratto dalla pièce teatrale The Talking Cure di Cristopher Hampton, Francia/Uk, 2011

alle ore 15.30: di David Cronenberg, tratto dalla pièce teatrale The Talking Cure di Cristopher Hampton, Francia/Uk, 2011 Giovedì 28 ottobre alle ore 17.30: La versione di Barney di Richard J. Lewis, tratto dall’omonimo romanzo di Mordecai Richler, Canada/Italia, 2010

alle ore 17.30: di Richard J. Venerdì 29 ottobre alle ore 15.30: Kamikazen: ultima notte a Milano di Gabriele Salvatores, tratto dalla pièce teatrale Commedianti di Trevor Griffiths, Italia, 1988

alle ore 15.30: di Gabriele Salvatores, tratto dalla pièce teatrale Commedianti di Trevor Griffiths, Italia, 1988 Venerdì 29 ottobre alle ore 17.30: Comedians di Gabriele Salvatores, tratto dalla pièce teatrale Commedianti di Trevor Griffiths, Italia, 2021

alle ore 17.30: di Gabriele Salvatores, tratto dalla pièce teatrale Commedianti di Trevor Griffiths, Italia, 2021 Sabato 30 ottobre alle ore 15.30: Arrietty: il mondo segreto sotto il pavimento di Hiromasa Yonebayashi, Giappone, 2010

alle ore 15.30: di Hiromasa Yonebayashi, Giappone, 2010 Sabato 30 ottobre alle ore 17.30: Ham and Eggs at the Front di Roy Del Ruth, Usa, 1927

alle ore 17.30: di Roy Del Ruth, Usa, 1927 Sabato 30 ottobre alle ore 19.30: The Artist di Michel Hazanavicius, Francia, 2011.

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 02 87242114.

