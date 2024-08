Dopo mesi di lavori riapre domani, mercoledì 21 agosto, il cinema Colosseo di Milano

Il Cinema Colosseo di Milano, in Viale Monte Nero 84, riapre domani mercoledì 21 agosto dopo due mesi di lavoro. Come aveva annunciato lo staff, sul sito ufficiale nei mesi scorsi, saranno presentate sale del tutte nuove. Un rinnovamento totale di sedute, illuminazioni e arredi.

La riapertura del Cinema Colosseo

Tomaso Quilleri, responsabile del circuito Il ‘Regno del Cinema’ prima della riapertura, prevista per domani, ha dichiarato:

“Abbiamo chiuso il 1° di giugno e stiamo ultimando dei profondi lavori di ristrutturazione che hanno riguardato in particolar modo le sale. Sono state completamente rifatte, dall’illuminazione, fino alle moquette e alle poltrone. Gli spettatori troveranno un Colosseo 2.0”.

Il circuito, attivo tra Milano (Eliseo e Colosseo), Brescia (Multisala Oz, cinema Sociale e Moretto) e Crema (Multisala Portanova) ha lavorato per rendere le sale e gli spazi migliori rispetto al passato. A tal proposito, come accaduto per la riapertura del Cinema Moretto di Brescia, sono state installate comode sedute per rendere la visione del film unica ed indimenticabile.

La riapertura di tre sale su sei

Come riportato da Il Giorno, domani apriranno tre sale su sei, altre due verranno svelate il 22 perché è necessario un collaudo all’impianto di aria calda e fredda.

Tommaso Quilleri, in merito a tale questione, ha sottolineato:

“La sala Venezia, la più grande, tornerà in auge, stando alle nostre aspettative, la prima settimana di settembre per l’uscita del film ‘Beetlejuice’. Ci sono voluti alcuni lavori extra, è quella che, in termini di layout, il pubblico troverà maggiormente mutata. Ci sono poltrone più larghe, comode, maggiore comodità e qualità per lo spettatore”.

I film in programma con la riapertura

Alla riapertura della Multisala Colosseo verranno programmati: