È in arrivo a Milano la mostra Barbie A Cultural Icon Exhibition 2024: dove vederla, orari e prezzi

L’attesissima mostra del 2024, Barbie A Cultural Icon Exhibition, sta per arrivare a Milano: dal 13 settembre i visitatori potranno vedere una collezione in esclusiva di oltre 150 bambole. Ecco dove vederla, gli orari e i prezzi.

La mostra Barbie A Cultural Icon Exhibition

A partire dal 13 settembre 2024, negli spazi della Next Exhibition Area, in collaborazione con Mattel, è possibile ammirare la mostra che celebra l’impatto culturale di Barbie, simbolo che per 65 anni ha vissuto le evoluzioni della società.

La mostra offre un viaggio sull’evoluzione della moda, dal debutto di Barbie nel 1959 fino alle edizioni speciali per il suo 65esimo anniversario: una collezione esclusiva di oltre 150 bambole.

Dove vedere la mostra, orari e prezzi

La mostra verrà esposta negli spazi della Next Exhibition Area in Via Paolo Sarpi, 6.

Il prezzo del biglietto parte da € 15,60, nei giorni infrasettimanali, ridotto a € 13,70 per studenti universitari under 26, over 65, under 12, disabili con certificato, e famiglie composte da 3 o 4 persone. Nel weekend e festivi invece, il costo è di € 17,70.

L’orario della mostra è dalle 10 alle 16:30 nei giorni infrasettimanali e la domenica, mentre il sabato dalle 11 alle 18:30.

Per l’acquisto ed altre informazioni è possibile consultare il sito Ticketone.it

La mostra Barbie e l’opportunità per i visitatori

I visitatori avranno l’opportunità di immergersi completamente nel mondo di Barbie e Ken con due selfie box a grandezza naturale.