Da palazzo Lombardia al parco Alfa Romeo ecco 5 punti panoramici per ammirare la città dall'alto

Le città dall’alto hanno sempre un fascino incredibile. Ecco 5 punti panoramici da cui poter ammirare Milano (gratis).

Palazzo Lombardia

In alcune giornate all’anno è possibile accedere alla Terrazza Belvedere di Palazzo Lombardia. Da 161 metri di altezza è dunque possibile ammirare la città a 360 gradi. Il calendario delle visite è disponibile sul sito ufficiale.

Monte Stella

Il Monte Stella si trova nel quartiere Qt8, ed è la storica vetta milanese realizzata nel dopoguerra, oggi polmone verde della città. La “montagnetta”, come la chiamano i milanesi, è alta 50 metri e non essendo recintata è sempre visitabile.

Terrazza Triennale

Gratis sì, ma non troppo. Salire sulla terrazza della Triennale è effettivamente gratis, ma dal momento che lì ha aperto un ristorante è possibile solo curiosare rapidamente. Giusto il tempo per una foto e poi via, a meno di non volervi sedere a mangiare!

Parco Alfa Romeo

Il parco Alfa Romeo si trova nel quartiere Portello. Con una superficie di 65.000 metri quadrati è un punto panoramico alla portata di tutti. Aperto dalle 7 di mattina chiude la sera.

Terrazze della Rinascente

Come per la Triennale, anche qui la parola d’ordine è velocità! Oppure potete sedervi al bar in terrazza e godere con calma della bellissima vista sulle guglie del Duomo, bevendo anche solo un caffé.