cosa vedere a milano la prima domenica del mese

Una gita ai musei migliori della città di Milano è gratuita la prima domenica del mese!

Come ogni città, anche a Milano la prima domenica del mese i musei statali e civici sono gratuiti. Vediamo alcuni dei migliori che potrete visitare in tutta libertà.

Museo del Novecento

In Piazza Duomo, affacciato sulla Cattedrale, sorge il Museo del Novecento. Da Kandinskij a Paul Klee a Modigliani, sono 400 le opere che vanno dal 1902 ai primi anni ’80 esposte al museo.

Musei del Castello Sforzesco

Rocca difensiva, residenza ducale, caserma militare, lungo la storia il Castello Sforzesco è stato molte e più cose. E ora è un luogo magico da poter visitare, con i suoi musei, le sue torri e i suoi fossati.

Galleria d’Arte Moderna

Nei pressi dei giardini Indro Montanelli sorge Villa Reale, le cui sale ospitano la Galleria d’Arte Moderna. Qui sono custodite opere che vanno dal 1800 a inizio 1900, tra cui capolavori di Canova e Hayez.

Acquario Civico

All’interno di una splendida costruzione in stile liberty, in zona Parco Sempione, si trova l’Acquario di Milano. Istituito nel 1906 è uno dei più antichi del mondo.

Museo di Storia Naturale

In zona Porta Venezia potrete immergervi in dinosauri, minerali, piante, molluschi e grandi animali. Se la scienza è la vostra passione non potete perdervi questo museo!