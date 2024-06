Un ampio programma di appuntamenti culturali nella prossima estate 2024: dove vedere le migliori mostre

Milano, città d’arte e di cultura, regala mostre imperdibili di artisti del passato e del presente: tanti sono gli appuntamenti previsti per l’estate 2024.

Le migliori mostre da vedere a Milano nei mesi estivi

Arte antica, contemporanea, fotografia, design e tanto altro: i musei offrono prodotti culturali di ogni tipo, per accontentare i gusti di ogni visitatore.

Tra le migliori mostre in programma nell’estate 2024 imperdibile, per gli amanti del celebre fotografo Martin Parr, c’è la mostra “Short & Sweet“, che offre la possibilità di visionare tutti i lavori dell’artista dalle sue prime opere a progetti più recenti. L’esposizione conta oltre 200 scatti, di cui più di 60 in formati medi e piccoli, esposta fino al 30 Giugno 2024 al Mudec-Museo delle Culture, in Via Tortona.

Sempre presso lo stesso Museo, fino al 30 Giugno 2024, c’è un omaggio al grande artista, Pablo Picasso, con la mostra “La metamorfosi della figura”: dipinti, disegni e sculture provenienti dai principali musei europei dedicati all’artista.

Inoltre, dal 4 giugno al 29 settembre sarà possibile ammirare le affascinanti creature marine realizzate dalla scultrice brasiliana Louise Manzon, negli spazi dell’Acquario Civico di Milano, intitolato “Nell’oceano di Tethys“.

Le mostre nel Palazzo Reale

Palazzo Reale ospiterà, fino al 31 Luglio 2024, la mostra “Dal Cuore alle Mani. Dolce & Gabbana”, per celebrare il processo creativo di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che avrà il suo debutto a Milano per poi intraprendere un viaggio internazionale.

Altro appuntamento da non perdere è l’itinerario espositivo dedicato a uno dei più grandi architetti italiani: Giuseppe Piermarini. Già aperta e visitabile fino al 28 luglio 2024, la mostra “Piermarini a Milano”.