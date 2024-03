Per celebrare l'apertura sono stati creati due giganteschi mosaici del Castello Sforzesco e di uno scorcio di via Dante

Questa mattina, 29 marzo, In via Dante ha aperto il ventiseiesimo Lego Store in Italia, in collaborazione con il gruppo Percassi.

L’apertura del nuovo Lego Store

I milanesi si sono messi in coda questa mattina per essere i primi a solcare le porte del nuovo negozio dedicato ai famosi mattoncini giocattolo. E per celebrare l’apertura sono stati creati appositamente due giganteschi mosaici che riproducono il Castello Sforzesco e uno scorcio di via Dante. Inoltre, in occasione delle festività pasquali, Lego ha creato degli omaggi per chiunque scannerizzerà il QR code apposto su un uovo di Pasqua gigante realizzato ovviamente in Lego in piazza Cordusio.

Il ventiseiesimo negozio Lego

Rossana Mastrosimini, Channel Director LEGO Certified Stores West Europe, ha spiegato in occasione dell’inaugurazione: “Siamo felici di aprire il terzo Lego Certified Store di Milano, espandendo così la nostra presenza in Italia a 26 negozi. Questa nuova apertura ci permette di avvicinarci ancora di più a famiglie, fan LEGO e turisti della città meneghina. Continuiamo a innovare l’esperienza in-store per soddisfare le esigenze di tutti i nostri consumatori, dai più piccoli ai più grandi, con il nuovo concept retail che fonde elementi digitali e fisici per scoprire tutte le sue sorprese a partire da fine marzo.”