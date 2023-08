Cinema a Milano: anche ad agosto film a 3,50 euro

L'iniziativa del Ministero della Cultura prosegue anche ad agosto: nei Cinema a Milano filma 3,50 euro

Dopo la notizia della chiusura del cinema Odeon, gli amanti dei film del capoluogo meneghino possono di nuovo avere un po’ di gioia: anche per questo mese i film saranno ad un prezzo scontato. Il Cinema a Milano, infatti, avrà un costo di 3,50 euro per tutto agosto.

L’iniziativa è promossa dal Ministero della cultura e si rivolge a tutti i cittadini italiani. L’offerta sarà valida fino al 21 settembre.

I biglietti ridotti sono disponibili solo presso i cinema aderenti, e nella sola città di Milano partecipano all’iniziativa circa 30 sale. Nel mese precedente vi aveva partecipato anche l’Odeon, offrendo la possibilità di assistere ad un film al prezzo scontato.

Il Cinema a Milano: film a 3,50 euro: le sale aderenti

L’iniziativa è proposta dal Ministero della Cultura, ed è proposta in tutta Italia. La città di Milano ha aderito all’iniziativa con ben 30 sale cinematografiche.

Per vedere i film al prezzo ridotto di 3,50 euro vi è tempo fino al 21 settembre.

Tra le sale aderenti vi sono l’Anteo Palazzo del cinema, Arena Chiesa Rossa, Centro Asteria, Orfeo Multisala, Cineteatro Stella, gli Uci Cinemas di Certosa e Bicocca, i multisala Arcobaleno, Eliseo, Colosseo e il Ducale. A questi si aggiungono il cinema Arlecchino, il Mexico, il multisala Gloria, l’arena Tabacchi, il cinema Palestrina, Sala Iris, i cinema Anteo e Arianteo, il Cinemino e il cinema all’aperto in cuffia, oltre ad altri cinema minori.

Film a 3,50 euro anche con Uci cinemas

La scelta del ministero della salute è per i soli film in uscita italiani ed europei. Uci, fino al 16 settembre, ha deciso di estendere l’offerta anche ai film di successo selezionati in programmazione per la settimana. Ogni settimana sarà proposto ad un orario diverso un film di successo al prezzo scontato di 3,50 euro.