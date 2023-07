Cinema Odeon Milano: la storia, le sale e la chiusura

Era il 1929 quando il cinema Odeon di Milano trasmise il suo primo spettacolo. Era il 26 novembre per la precisione e alla sua inaugurazione vi parteciparono tutte le autorità milanesi.

In quel periodo il mondo del cinema era ben diverso da quello che conosciamo oggi e le pellicole erano ancora in bianco e nero.

Oggi, con un mercato del cinema in declino, il cinema Odeon è costretto a chiudere, per ripresentarsi nella nuova veste di centro commerciale. Al suo interno verrà collocato un nuovo multisala ma più piccolo, che non sarà più utilizzato come teatro.

Cinema Odeon di Milano: la storia

Il cinema Odeon di Milano ne potrebbe raccontare di storie, parlando di quel giorno quando aprì per la prima volta le sue porte alla cittadinanza, di cui ormai pochi si ricordano.

Continuerebbe affermando di aver assistito alla guerra e di essere sopravvissuto ai bombardamenti che lo colpirono nel 1943. Riaprì infatti a novembre dello stesso anno diventando un luogo sicuro per i cittadini.

In quel periodo cominciò ad ospitare anche i concerti del Teatro alla Scala, anch’esso danneggiato dai bombardamenti.

Il primo teleproiettore arrivò all’Odeon solo nel 1956. Da allora le cose cambiarono repentinamente e diverse società si susseguirono nella sua gestione, tra cui anche Canon.

Negli anni ’80 e ’90 il cinema Odeon visse un periodo di massimo splendore, aumentando il suo numero di sale a 10.

Nel 2009 The Space Cinema acquisì la struttura. In quello stesso anno vi fu un incendio a causa di un cortocircuito delle nuove tecnologie, ma l’Odeon riaprì pochi giorni dopo.

Insomma, il cinema Odeon di Milano ne ha di avventure da raccontare!

Oggi, però, la sua storia si ferma, lasciando ai cittadini la speranza di rivederlo nel nuovo centro commerciale che sorgerà al suo posto.

Odeon Milano: le sale e la chiusura

Il cinema Odeon era uno dei multisala più grandi della città, con 10 sale aperte dal 1993.

Già nel 2021 queste erano diminuite a cinque a causa del progetto di riqualificazione, cedendo le altre cinque alla progettazione di un nuovo sito commerciale.

Oggi, 31 luglio 2023, il cinema Odeon chiude definitivamente i battenti trasmettendo in serata l’ultimo film della sua storia.

The Space Cinema, tuttavia, promette che tornerà nel piano interrato, mantenendo le attuali cinque sale.