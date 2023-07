Dopo 94 anni di apertura, il cinema Odeon chiude per sempre.

Oggi è un giorno storico per il capoluogo lombardo, che vede chiudersi un capitolo fatto di film e pomeriggi o serate tra le poltrone delle sue sale. Il cinema Odeon chiude per sempre dopo 94 anni di attività, questo è quanto comunicano The Space Cinema e Aedison, le società che lo gestivano.

La chiusura è stata anticipata a causa della riqualificazione del palazzo che la ospita. L’edificio resterà chiuso fino al 2024, quando il cinema Odeon sarà ormai vestito di nuovi colori: diventerà infatti un centro commerciale.

Nel 2024 le sale diventeranno dei negozi, e l’ala di accesso sarà il corridoio da cui accedere a questi. Un po’ difficile immaginare in questo momento l’Odeon in questa nuova veste, ma bisogna accettare questa nuova realtà che da domani comincerà a realizzarsi.

La nuova apertura, però, è prevista per l’anno prossimo, e arricchirà Milano di nuovi locali di intrattenimento e negozi alla moda.

Il cinema Odeon chiude per sempre: oggi l’ultimo film in scena

Nella giornata di oggi ci sarà l’ultimo film in scena e poi basta: l’Odeon non ne trasmetterà altri, e da domani comincerà ad essere smantellato lasciando lo spazio ai lavori di riqualificazione.

Si tratta di un evento difficile da accettare per i cittadini del capoluogo meneghino: il multisala da 2.500 posti, infatti, era aperto dal 1929 e al suo interno ha accolto intere generazioni di milanesi e limitrofi.

Qui sono stati trasmessi film di tutti i generi e di tutti i periodi, da quelli muti, alle prime pellicole in bianco e nero, per arrivare poi ai film più recenti.

Il cinema Odeon chiude per sempre: cosa vi sarà al suo posto

Da domani si parte con il nuovo progetto per il cinema Odeon, ovvero la costruzione del centro commerciale.

Saranno costituiti nuovi negozi e zone di intrattenimento dei clienti come bar e aree per bambini.

Tuttavia, ci sono buone notizie per i più nostalgici: The Space Cinema, la società che attualmente gestisce il cinema Odeon non ha escluso la ricollocazione di un piccolo cinema nello stesso centro commerciale che sorgerà. Sono previste, infatti, cinque sale, anziché dieci, nel piano interrato.

Il mercato cinematografico è in ripresa, e non avrebbe senso eliminare del tutto il cinema. Questo è quanto conferma la società.

Il “nuovo Odeon”, però, avrà una conformazione diversa, e sarà decisamente più piccolo per lasciare lo spazio anche ai negozi.