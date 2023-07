Nuove aperture a Milano estate 2023: i nuovi locali in città

Tra le nuove aperture a Milano per l'estate 2023 tanti ristoranti, bar e pasticcerie che aspettano di essere provati

Nuove aperture a Milano per l’estate 2023 rasserenano un po’ le giornate calde, afose, e condizionate da nubifragi a cui hanno assistito i cittadini e gli amanti del capoluogo meneghino negli ultimi giorni.

Tra partenze e ritorni da luoghi esotici e lontani dalla terra milanese, sono tanti i proprietari che hanno deciso di cimentarsi in una nuova avventura con l’apertura di nuovi locali a Milano. Si spazia da hotel a ristoranti, da bar a pasticcerie e da gelaterie a pub. Ognuno con proposte interessanti che accontentano tutti.

Non si parla solo di ristoranti tradizionali, ma anche di locali innovativi, che abbracciano ogni tipo di cucina.

Nuove aperture a Milano estate 2023: Domenica, il bistrot dell’hotel 21 House of Stories

L’hotel verrà inaugurato a settembre, ma il bistrot è già pronto per accogliere i suoi primi clienti.

Il nome Domenica richiama il menù, ricco di piatti della “domenica italiana”. Si parla di quei grandi classici che mangiavamo il giorno del riposo a casa delle nostre nonne. Quelli preparati a mano e ricchi di gusto come gli spaghetti con tonno e cipolla e il vitello tonnato.

In cucina ci sono Chef famosi come Diego Pioli e Alessio Roberto Albiero, e in loro aiuto accorre Andrea Ribaldone.

Anche la lista dei drink è particolare, con proposte d’autore del famoso Franco Ponti.

Nepà la nuova pasticceria vegana

Vicino alla Staziona Centrale ha aperto una piccola pasticceria pensata appositamente per i vegani. L’offerta è 100% Plan based e Cruelty free, per permettere anche a chi ama gli animali di godersi una colazione con gusto. Il menù comprende proposte dolci e salate, e si adegua anche al Bruch domenicale. Non solo i classici Croissant, quindi, ma anche pizze e focaccine.

Il locale è decorato in stile nordico con tavoli in legno, sedie in velluto e motivi colorati. Anche gli elementi di arredo sono completamente Plant Based per accontentare pienamente chi odia lo sfruttamento animale.

Nuove aperture a Milano estate 2023: il nuovo Exit Bar

Tra le varie proposte si aggiunge un nuovo cocktail Bar di Matias Perdomo. L’Exit bar resta aperto dall’ora dell’aperitivo fino a tarda notte, e compone il suo menù con i grandi classici e con drink creativi che ricordano i piatti più famosi dello chef.

Shallo la nuova birreria a Milano in estate 2023

Un nome un programma: la nuova birreria Shallo apre in Via Pietro Crespi a Milano.

Il locale offre più di 100 birre artigianali, con una top list di 10 birre alla spina.

Da accompagnare alla birra ci sono panini, pinse, pizze e toast.

Insomma, il locale perfetto per una serata in compagnia di amici.