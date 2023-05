Apre a Milano il primo cinema d'Italia con i film in realtà virtuale. Dal 19 maggio sarà possibile ammirare le pellicole nella nuovissima sala Vr.

A Milano è tutto pronto per l’inaugurazione del primo cinema d’Italia con la realtà virtuale. La novità sbarcherà dal prossimo 19 maggio all’Anteo di piazza XXV aprile. Qui verrà aperto “Anteo Rai Cinema Spazio Realtà Virtuale”, il primo spazio in Italia attrezzato per la realtà virtuale all’interno di una sala di spettacolo.

Le 20 sedute comprensive di visori e cuffie assicureranno agli spettatori un’esperienza coinvolgente e straordinaria, con tanto di cubi rotanti a 360 gradi.

I film in realtà virtuale in programmazione

L’Anteo ha inoltre annunciato i titoli dei primi contenuti Vr in programmazione. Il primo è Lockdown 2020 – L’Italia invisibile. Questo documentario di Omar Rashid, produzione Gold con Rai Cinema, racconta, attraverso l’utilizzo della realtà virtuale e le voci di Matilde Gioli e Vinicio Marchioni, il viaggio unico nella bellezza e nella desolazione delle più importanti città d’arte italiane durante l’emergenza Covid 19.

Da non perdere La Divina Commedia Vr – Inferno, una produzione Ett Gruppo Scai in associazione con West 46th Films. Questo film offre allo spettatore un viaggio nell’inferno dantesco, per la regia di Federico Basso e Alessandro Parrello, accompagnati dalla voce narrante di Francesco Pannofino.

E ancora Vulcano – La vita che dorme, una produzione Gold & Valmyn in collaborazione con Rai Cinema. Un’esperienza immersiva che mostra l’eruzione del vulcano islandese sul monte Fagradalsfjall dopo 800 anni di inattività con la regia di Omar Rashid e la voce di Valentina Lodovini.

Ultimo, ma non per importanza, Happy Birthday, cortometraggio parte del progetto transmediale prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, con protagonisti Jenny De Nucci e Fortunato Cerlino e con la partecipazione di Achille Lauro, che affronta un tema delicato e complesso come l’isolamento sociale.

Dove e quando vederli

La sala dell’Anteo di piazza XXV aprile sarà aperta gratuitamente sabato 13 e domenica 14 maggio, su prenotazione. Questo, come annuncia l’Anteo, “per dare al pubblico la possibilità di conoscere ed esplorare il nuovo spazio e immergersi nella Vr experience”. Da venerdì 19 maggio partirà invece la programmazione.