Presenti 20mila persone in piazza del Duomo, altre 15 mila sono rimaste fuori dalle transenne. Momenti di tensione con le forze dell'ordine

Durante lo show più atteso dell’anno molti spettatori hanno accusato malori per il gran caldo: non sono mancati momenti di tensione con le forze dell’ordine.

Malori al concerto di Radio Italia: capienza massima raggiunta intorno alle 18

Dopo due anni di pandemia è tornato il maxi concerto di Radio Italia in Piazza Duomo.

Sabato 21 davanti alla cattedrale si sono riunite circa 20mila persone, mentre altre 15mila, non essendo riuscite ad entrare nella piazza, si sono accalcate nelle vie laterali. I varchi sono stati chiusi intorno alle ore 18, quando è stata raggiunta la massima capienza.

Malori al concerto di Radio Italia: le critiche

La Questura di Milano rende noto: “Le circa 15mila persone rimaste nelle adiacenze della piazza sono state invitate più volte ad allontanarsi dalle Forze dell’Ordine e, in un paio di occasioni, si sono verificati momenti di pressione sulle transenne disposte nei pressi dei varchi“.

Inoltre, sono stati registrati numerosi malori causati dal caldo afoso di questi giorni. Tra le critiche, l’organizzazione, gli assembramenti e la mancanza di bottigliette d’acqua. Il personale sanitario ha soccorso più di 210 persone, 6 delle quali sono state accompagnate nei pronto soccorso del capoluogo meneghino per accertamenti.

Malori al concerto di Radio Italia: forze dell’ordine al lavoro

Oltre a fronteggiare i malori, la polizia ha identificato 6 cittadini egiziani tra i 21 e i 39 anni, i quali, sono stati portati in Questura per l’identificazione e per la valutazione della loro posizione sul territorio nazionale.

Inoltre, gli agenti hanno rintracciato una 14enne in piazza Mercanti: la giovane era scomparsa da casanel corso della mattinata di sabato per assistere al concerto. È stata accompagnata in Questura insieme al 24enne con cui si trovava.

