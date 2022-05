Come arrivare in Duomo. Tutte le informazioni sul servizio Atm per sabato 21

Milano si prepara per il concertone di Radio Italia in piazza del Duomo. L’Azienda trasporti milanese ha elaborato un piano per consentire agli spettatori di raggiungere la Cattedrale.

Concerto Radio Italia: potenziate le linee M1 e M3

Atm rende noto: “Le linee M1 e M3 sono potenziate e chiudono più tardi.

I treni della M1 in viaggio dopo il normale orario fanno capolinea a Molino Dorino e non a Rho Fieramilano. Gli ultimi treni partono dalle stazioni del centro intorno all’1:10 circa“.

Concerto Radio Italia: gli orari della metropolitana

L’elenco delle ultime partenze della linea metropolitana rossa M1:

dal centro per Rho Fieramilano, ore 00:13

dal centro per Bisceglie, ore 1:10

dal centro per Molino Dorino, ore 1:20

dal centro per Sesto FS, ore 1:13

L’elenco delle ultime partenze della linea metropolitana gialla M3:

dal centro per Comasina, ore 1:10

dal centro per San Donato, ore 1:11

Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza la fermata Duomo resterà chiusa a partire dalle ore 14 fino al termine del servizio.

Per cambiare linea è possibile usare le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiunge piazza del Duomo, invece, è necessario scendere alle stazioni più vicine: Cordusio (M1), San Babila (M1), Montenapoleone (M3) o Missori (M3). I parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano, Bisceglie, Maciachini e San Donato resteranno aperti fino alle ore 2:00.

Concerto Radio Italia: i tram deviati

Atm ha sottolineato: “A partire dalle ore 13 i tram delle linee 2, 3, 12, 14, 16 e 19 sono deviati e le vetture potrebbero essere rallentate”.

Tram 2

Nelle due direzioni devia tra corso Colombo (Porta Genova M2) e via Farini. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso, Conciliazione M1, via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Pagano, Arco della Pace, corso Sempione, via Procaccini e Monumentale M5. Non passa per corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo, Cordusio, Lanza e viale Montello.

Tram 3

Fa servizio tra Gratosoglio e piazza 24 Maggio.

Non passa da corso di Porta Ticinese, via Torino e Duomo.

Tram 12

Fa servizio tra Roserio-Cairoli M1 (via Cusani) e Molise-Missori M3. Non ferma a Cordusio e Duomo.

Tram 14

Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Cantore (Porta Genova M2) e Cimitero Maggiore-Cairoli M1 (via Cusani). Non passa da corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo e Cordusio.

Tram 16

Fa servizio nelle tratte San Siro M5-Duomo (via Cantù) e Monte Velino-Missori M3.

Tram 19

Non fa le fermate tra piazza Virgilio e largo Augusto. È in servizio sulle tratte:

Lambrate-largo Augusto. Da qui svolta e termina in Fontana (con linea 27)

Castelli-piazza Virgilio. Da qui devia fino a Cairoli M1 passando da Cadorna.

