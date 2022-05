Concerto Radio Italia, montato il mega palco in piazza Duomo

Sabato 21 maggio piazza del Duomo ospiterà il concerto di Radio Italia

In piazza Duomo, sul lato del museo del Novecento, sono iniziati i lavori per ospitare il mega palco sul quale si esibiranno gli artisti.

Concerto piazza Duomo: buon compleanno Radio Italia

Sabato 21 maggio, nel cuore di Milano, torna Radio Italia Live – Il concerto.

Dopo due anni di stop imposto dall’emergenza sanitaria, l’appuntamento musicale più atteso è pronto a far sognare il grande pubblico. Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, Radio Italia festeggerà il suo 40esimo compleanno. L’evento sarà presentato per l’ottavo anno da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, i quali intratterranno la platea con il loro inconfondibile umorismo.

Concerto piazza Duomo: gli artisti

Nel backstage, la speaker Manola Moslehi raccoglierà brevi interviste degli artisti, mentre la speaker Daniela Cappelletti avrà il compito di interagire con il pubblico.

Come nelle precedenti edizioni, la sigla iniziale sarà eseguita live dal bassista Saturnino. Saranno ben 15 i cantanti che si esibiranno sul palco: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo.

I performer canteranno dal vivo tre brani a testa e saranno accompagnati dalla Mediterranean Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori.

Concerto piazza Duomo: l’accesso è gratuito

Il sindaco Beppe Sala ha dichiarato: “Sarà bello rivedere piazza del Duomo in festa per il Concerto di Radio Italia. Partecipare ad eventi di musica dal vivo è una delle esperienze di cui si è sentito molto la mancanza in questi anni di emergenza sanitaria”. E ha aggiunto: “La musica unisce, emoziona, avvicina, stempera le tensioni e aiuta a riflettere“.

Il concerto sarà gratuito e aperto a tutti. Non sono previste limitazioni particolari dal punto di vista sanitario.

LEGGI ANCHE: Il ritorno di Piano City 2022: oltre 200 concerti gratis a partire dal 20 maggio