L'evento era stato cancellato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di Covid-19

A due anni di distanza dall’emergenza Covid-19 torna il concerto di Radio Italia in Piazza Duomo.

Concerto Radio Italia in Duomo: la Giunta approva la delibera

La Giunta comunale ha approvato una delibera che autorizza la realizzazione di “Radio Italia Live – Il Concerto’’.

Nella giornata di sabato 21 maggio gli artisti saliranno sul palco. Inoltre, Radio Italia ha chiesto a Palazzo Marino di rinnovare l’accordo di collaborazione anche per l’anno 2023 e 2024. Nella delibera comunale si rende noto che “la realizzazione del concerto per l’anno 2022 rimane subordinata all’andamento della situazione sanitaria e alle norme governative e regionali di contrasto al Covid-19 in vigore”.

Concerto Radio Italia in Duomo, Sacchi: “Vedremo i provvedimenti previsti dal Governo”

Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura, ha sottolineato l’emozione e la gioia nel poter tornare a vivere momenti culturali come questo. Per quanto riguarda la capienza ha dichiarato: “Vedremo i provvedimenti previsti dal Governo, passo dopo passo”. Attualmente, i grandi concerti estivi all’aperto potranno svolgersi, a partire da quelli allo stadio di San Siro e all’Ippodromo di San Siro.

Concerto Radio Italia in Duomo: i cantanti

I cantanti verranno presentati dalle ore 20.30 da Luca e Paolo.

Tra i partecipanti ci saranno: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo. Tutti proporranno in scaletta tre brani a testa accompagnati dalla Mediterranean Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori.

L’evento è gratuito e si potrà seguire in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, Radio Italia Trend e in streaming audio/video su radioitalia.it.

Inoltre, verrà trasmesso anche su Sky Uno e su TV8.

