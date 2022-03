Il ritorno dei turisti in Duomo: visite in aumento e nuove iniziative

Aumenta il numero dei visitatori: a febbraio sono stati 117.555

A Milano arriva un segnale positivo: a febbraio, i visitatori del museo del Duomo sono stati 117.555, a differenza del mese di gennaio, che si era concluso con 84.908 accessi.

Turisti Duomo: i numeri

Nel 2019 il numero dei biglietti venduti corrispondeva a 2.824.560, nel 2020 il duro colpo: 600.719.

L’anno 2021 è riuscito a recuperare un buon 49% con 897.755 ingressi. La primavera sembra preannunciare good vibes, infatti, molti Paesi europei hanno abolito le restrizioni per il Covid e, finalmente, si può tornare a viaggiare con più spensieratezza.

Turisti Duomo: le iniziative settimanali

Dato il considerevole afflusso nei fine settimana al complesso di Cattedrale, Museo del Duomo con la chiesa di San Gottardo in Corso, Terrazze del Duomo e area archeologica, la Veneranda Fabbrica ha preso in considerazione l’idea di varare una serie di iniziative, durante la settimana, per coinvolgere il pubblico milanese e lombardo.

Ogni lunedì e mercoledì dalle 16 alle 16:45 e il venerdì dalle 15 alle 15:45, grazie a ‘Momenti d’organo‘, sarà possibile ascoltare l’organo della Cattedrale suonato da due maestri del Duomo: Emanuele Carlo Vianelli e Alessandro La Ciacera. Ogni domenica, dalle 10 alle 11, nella chiesa di San Gottardo si potrà assistere alle prove della Cappella musicale del Duomo.

Turisti Duomo: il viaggio nella Divina Commedia

In data 25 marzo, alle ore 18.30, in occasione del Dantedì, Massimiliano Finazzer Flory leggerà il XXVI canto dell’Inferno, il I del Purgatorio e il XXXIII del Paradiso. Il saluto dell’arciprete della Cattedrale monsignor Gianantonio Borgonovo introdurrà il viaggio nella Divina Commedia, intervallata con musiche di Bach ed Ennio Morricone. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria. Per l’occasione verrà lanciato il nuovo canale YouTube Duomo Tv accessibile dal sito www.duomilano.it e attivo 24 ore su 24 con webinar, conferenze, gli appuntamenti della Scuola della Cattedrale, i concerti e le celebrazioni liturgiche in diretta.

Infine, prosegue la collaborazione con ‘Il Viaggiator Goloso’ che, con l’arrivo della Pasqua, realizzerà alcune dolci iniziative: il ricavato sarà destinato ai restauri della Cattedrale.

LEGGI ANCHE: Turismo a Milano, gli hotel sono ancora in crisi: prenotazioni al 20%