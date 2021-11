Il Duomo di Milano lancia il panettone solidale: in omaggio un biglietto per visitare le guglie

Il dolce sarà venduto in edizione limitata nel Duomo shop

Il direttore generale della Veneranda Fabbrica, Fulvio Pravadelli, annuncia “Abbiamo riaperto a maggio con una capienza di 100 persone al giorno, ma stiamo andando decisamente meglio”. La ripresa del turismo in Duomo è nelle mani dei turisti stranieri.

Panettone del Duomo: l’iniziativa solidale

Non solo vino e torrone, al Duomo shop arriva anche il panettone allo zafferano. Come narra la leggenda, la spezia veniva utilizzata dai maestri vetrai per dipingere le finestre della Cattedrale. Nella giornata di venerdì 5 novembre, il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, Fedele Confalonieri, ha presentato l’iniziativa solidale realizzata con il Viaggiator Goloso: l’incasso, ovviamente, contribuirà ai lavori per il restauro delle guglie. Il panettone del Duomo potrà essere acquistato anche in alcuni supermercati della catena Unes, al prezzo di 14,99 euro.

Panettone del Duomo: il biglietto Culture Pass

Inoltre, l’iniziativa ha come obiettivo quello di riportare milanesi e lombardi attorno ad un importante simbolo: all’interno della confezione ci sarà un biglietto Culture Pass per visitare il Complesso Monumentale del Duomo di Milano, oltre ad uno sconto da utilizzare al Duomo Shop. Confalonieri dichiara “E’ un modo per proseguire con il turismo di prossimità. Il 70% dei nostri turisti sono stranieri.

Ma è importante anche il turismo di prossimità, far vivere ai milanesi e ai lombardi il Duomo, la casa dei milanesi, è una tradizione che vogliamo riprendere. Nell’Ottocento sulle terrazze del Duomo addirittura c’era un bar. Il panettone può essere uno dei modi per riavvicinare di più Milano e i milanesi al Duomo”.

Panettone del Duomo: le parole di Brenna

L’ad di Unes, Rossella Brenna afferma “Siamo davvero felici di consolidare la nostra collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo.

Questo speciale panettone, che celebra la straordinaria bellezza della cattedrale e dei suoi suggestivi colori, permetterà alla Veneranda Fabbrica del Duomo di realizzare ulteriori lavori di restauro del Duomo”. E conclude “Per noi è motivo di grande orgoglio continuare a contribuire in modo attivo alla valorizzazione e alla cura del Monumento simbolo di Milano nel mondo, e farlo attraverso uno dei prodotti che più ci contraddistingue da sempre: il panettone de il Viaggiator Goloso, prodotto simbolo della tradizione gastronomica milanese, in edizione speciale per il Duomo di Milano”.

LEGGI ANCHE: Duomo di Milano: 10 curiosità sul simbolo della città