Il vino rosso Igt è stato prodotto da un'azienda vitivinicola della Valpantena, a breve affiancato anche da uno spumante

Il Vino del Duomo arriva dalla Valpantena, la famosa cantina di Verona, e aiuterà a finanziare i lavori di restauro della cattedrale metropolitana.

Vino del Duomo: a breve anche ‘il Brut’

È stato presentato nella serata di lunedì 11 ottobre a Milano.

Si tratta di un rosso Igt Verona prodotto ad hoc dall’azienda vitivinicola e sarà possibile acquistarlo nei prossimi giorni alla Rinascente di Milano, negli e-shop del Duomo e della cantina veronese. Quanto prima sarà affiancato anche dal “Brut”, uno spumante prodotto dalla cantina della Valpantena.

Il Vino del Duomo dal XIV secolo

Le bottiglie vendute sosterranno i restauri del Duomo di Milano, proprio come accadeva in passato. Già nel XIV secolo intere comunità consegnavano alla Veneranda Fabbrica brente di vino (75,55 litri) i cui ricavi venivano destinati a coprire le spese di cantiere della cattedrale.

Vino del Duomo: le parole del presidente della Veneranda Fabbrica

Il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Fedele Confalonieri, sottolinea “La storia del Duomo è fatta di sorprendenti intrecci tra cibo, gastronomia e arte”. Inoltre, aggiunge “I prodotti della terra, alcune volte, rappresentavano non soltanto un nutrimento per gli operai che qui lavoravano, ma anche una preziosa fonte di ricavo per contribuire alla costruzione della Cattedrale. È il caso del vino: non tutti sanno che, ad esempio, la Veneranda Fabbrica possedesse dei vigneti fin dal XV secolo a Volpedo, la cui uva veniva venduta e i relativi proventi destinati a finanziare il cantiere”.

Infine, conclude “Recuperando questa antica tradizione, abbiamo trovato ne La Collina dei Ciliegi un interlocutore sensibile e generoso“.

