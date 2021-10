Capodanno 2022 in piazza Duomo a Milano: aperto il bando pubblico

Come sarà il Capodanno 2022 a Milano? Aperto il bando per l'organizzazione della festa cittadina.

Palazzo Marino ha aperto un bando –dal 21 settembre al 22 ottobre 2021– per raccogliere le disponibilità a organizzare i festeggiamenti per Capodanno 2022 in piazza Duomo a Milano.

Capodanno 2022 in piazza Duomo a Milano: il bando pubblico

Il Comune ha emanato le linee di indirizzo per consentire la raccolta delle proposte da parte di soggetti già attivi nell’organizzazione di eventi, in settori commerciali, economici, profit e non profit, in grado di attivare forme di sponsorizzazione per garantire la realizzazione artistica e la sostenibilità economica della manifestazione del 31 dicembre 2021 in piazza Duomo.

Capodanno 2022 in piazza Duomo: una Milano attrattiva e internazionale

Sulla base dell’esperienza dello scorso anno, per lo spettacolo (che potrà essere musicale e/o multimediale) dovrà essere prevista l’eventuale trasmissione in streaming, qualora misure nazionali o regionali limitino l’accesso degli spettatori alla piazza.

Capodanno 2022 in piazza Duomo a Milano: la richiesta del Comune

Il Comune di Milano invita tutti i soggetti, che parteciperanno alla presentazione dei progetti, a tenere conto della situazione attuale e redigere progetti simbolo della volontà di ripartire e di riappropriarsi degli spazi della nostra città.

Attraverso il coinvolgimento di sponsor, i proponenti dovranno farsi carico di sostenere il progetto sotto il profilo ideativo, organizzativo, amministrativo e finanziario. L’impegno dell’Amministrazione comunale sarà quello di garantire piena visibilità alla promozione dell’evento e agli sponsor coinvolti.

