Just Eat, le ultime tendenze dei piatti consegnati a Milano

Il record della pizza è imbattibile: ecco i dati del Food Trend Report 2021 del servizio di delivery di Just Eat

In tutta la penisola italiana, la pizza è il piatto più ordinato. Il Food Trend Report 2021 del servizio di delivery Just Eat, festeggia il suo ventesimo compleanno.

Ultime tendenze Just Eat: la classifica

Le cucine più popolari nella city milanese -dopo la pizza- sono quella giapponese, seguita dagli hamburger e la cinese.

Nel 2021, i piatti più ordinati a Milano dopo la pizza margherita sono stati gli involtini primavera, la diavola e gli uramaki tiger roll.

Ultime tendenze Just Eat: oltre 2 milioni di utenti attivi

Le cucine a riscuotere maggiori crescite sono quella peruviana, la pinsa e le specialità di pesce. Nella classifica top 3 troviamo la gyoza alla griglia, la margherita in teglia e il gelato.

Attivi oltre 2 milioni di utenti: il 49% sono donne.

La percentuale dei cibi d’asporto per cena -54%- batte quella degli spuntini pomeridiani e degli aperitivi -24%-. Rimane al 13% l’asporto del pranzo.

Ultime tendenze Just Eat: le consegne automatizzate

Consegne automatizzate: un sogno? Non proprio: nel futuro del delivery potrebbero diventare realtà. L’azienda ha già effettuato test di consegna con droni sia in Irlanda che ad Amsterdam. Il country manager di Just Eat Italia, Daniele Contini, ha dichiarato: “La tecnologia oggi lo permetterebbe.

Le difficoltà maggiori per le consegne con veicoli a guida autonoma o droni al momento dipendono dalle regolamentazioni“.

Nel 2022 l’azienda trasferirà la propria sede italiana in zona Porta Nuova, nell’edificio di De Castilla 23. Inoltre, aprirà un hub a Milano sud, il quale fungerà da sede logistica e operativa per i rider.

