Un grandissimo risultato per la "Milano da bere"

New entry nella classifica dei migliori bar del mondo, presentata a Camden Town -Londra- con un evento dal vivo: il Camparino in Galleria si guadagna la ventisettesima posizione.

Simbolo dell’aperitivo milanese, il Camparino in Galleria non poteva non prendere parte alla “50 World’s Best Bars”.

Tommaso Cecca, store manager del locale, ha annunciato: “Poco dopo avere festeggiato i 106 anni di Camparino, ci riempie ancor più di orgoglio essere qui oggi per celebrare un grande traguardo, che vede premiati gli sforzi di tutto il team“.

Camparino, tra i migliori bar del mondo: le posizioni dei bar italiani

Il 1930, secret bar milanese già in classifica, conquista una posizione rispetto all’edizione precedente: ora è ventesimo. Il migliore d’Italia? Collocato alla diciannovesima posizione, il Drink Kong di Roma.

Sul podio, al terzo posto, troviamo il Paradiso di Barcellona, del carrarese Giacomo Giannotti. Spoiler: la direzione del locale primo in classifica è tutta italiana. Congratulazioni al locale londinese The Connaught, a Mayfair.

Camparino, tra i migliori bar del mondo: la lista completa

Ecco l’attuale lista completa dei 50 migliori bar del mondo:

1. Connaught Bar, Londra

2. Tayēr + Elementare, Londra

3. Paradiso, Barcellona

4. I goffi, Atene

5. Florería Atlantico, Buenos Aires

6. Licorería Limantour, Città del Messico

7. Coa, Hong Kong

8. El Copitas, San Pietroburgo

9. Jigger & Pony, Singapore

10. Gattina Katana, New York

11. Due scemi, Barcellona

12. Hanky ​​​​Panky, Città del Messico

13. Insider Bar, Mosca

14.

Rum Baba, Atene

15. Manhattan, Singapore

16. Atlas, Singapore

17. Zuma, Dubai

18. L’SG Club, Tokyo

19. Bevi Kong, Roma

20. 1930, Milano

21. Presidente, Buenos Aires

22. Forse Sammy, Sydney

23. Cantina OK!, Sydney

24. Salmon Gurú, Madrid

25. Speakeasy della stretta di mano, Città del Messico

26. No Sleep Club, Singapore

27. Camparino in Galleria, Milano

28. Caffè La Trova, Miami

29. Piccola porta rossa, Parigi

30. Dante, New York

31. Kwant, Londra

32. Bar Benfiddich, Tokyo

33. Tres Monos, Buenos Aires

34. Attaboy, New York

35. Il negozio di fiori di Lucy, Stoccolma

36. Bar MO, Singapore

37. Sorsi, Barcellona

38. Baltra Bar, Città del Messico

39. Compagnia sobria, Shanghai

40. Tjoget, Stoccolma

41. Epico, Shanghai

42. Charles H, Seoul

43. Tipple Club, Singapore

44. Sopra bordo, Melbourne

45. Galaxy Bar, Dubai

46. ​​​​Ri, Sydney

47. Sidecar, Nuova Delhi

48. Società commerciale dell’Unione, Shanghai

49. Dark Side, Hong Kong

50. Quinary, Hong Kong

