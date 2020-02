La Corte della Risaia propone il Carnevale Ambrosiano: menù dedicato tutto compreso e musica dal vivo. Piatti, costo e tutti i dettagli.

È in arrivo il Carnevale Ambrosiano, la ricorrenza dal gusto tutto milanese che prolunga i festeggiamenti previsti dal rito romano. Per l’occasione La Corte della Risaia, nota enoteca in zona Barona, organizza una cena a tema, con menù dedicato e musica dal vivo. La serata sarà quella del Sabato Grasso, che quest’anno cade il 29 febbraio: menù, prezzi e tutti i dettagli.

Carnevale Ambrosiano a La Corte della Risaia

Il Carnevale Ambrosiano firmato La Corte della Risaia prevede una serata con piatti dedicati e musica dal vivo. Per l’occasione il ristorante ha pensato ad un menù completo, al costo di 38 euro a persona, tutto incluso. Ecco le pietanze previste da La Corte della Risaia per festeggiare il Sabato Grasso:

ANTIPASTI

Tortino di patate al cuore morbido di mozzarella in fonduta di zola di bufala stagionata

Tagliere di Affettati misti (Coppa stagionata di Parma, Prosciutto Crudo di Parma, Lardo di produzione propria, Pancetta arrotolata e Salame nostrano di Cremona)

PRIMI

Pappardelle di pasta fresca (fatta in casa) in salsa di ragù di Cervo

Caserecce alla tirolese (Speck, zucchine e zafferano)

SECONDI

Infornata di Cinta Senese (costine, salsiccia e pancetta)

Patate al forno

Tagliere di Formaggi di cascina delle Malghe della Val Brembana e composte di marmellata e miele

DOLCE

Tiramisù in monoporzione

Nel menù sono compresi il vino, un Barbera d’Asti d.o.c., acqua e caffè.

Dettagli della serata

Il Carnevale Ambrosiano firmato La Corte della Risaia sarà accompagnato da musica dal vivo.

La cena sarà servita a partire dalla 19.00 ed è richiesta la prenotazione obbligatoria, disponibile sul sito del ristorante. L’enoteca si trova in Via Bardolino, 30, in zona Barona a Milano.