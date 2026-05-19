Disability Pride Milano 2026: l’adesione di Cologno Monzese e il focus su PEBA e accessibilità

Cologno Monzese si unisce al Disability Pride Milano 2026 per promuovere diritti, accessibilità e partecipazione: un calendario di incontri, tavoli e il corteo del 30 maggio 2026.

Il Comune di Cologno Monzese ha confermato la propria partecipazione al Disability Pride Milano 2026, inserendosi nel circuito di eventi che mettono al centro i diritti delle persone con disabilità e l’accessibilità urbana. La scelta dell’Amministrazione, espressa attraverso il patrocinio congiunto al fianco del Comune di Milano, sottolinea l’intento di rendere il tema non più marginale ma parte integrante dell’agenda pubblica locale.

In questo contesto il ruolo delle amministrazioni è pensato come catalizzatore di cambiamento e non soltanto come mero sostenitore istituzionale.

Il programma, articolato tra maggio e giugno, prevede momenti pubblici, appuntamenti culturali e tavoli di lavoro che esplorano autodeterminazione, vita indipendente e il superamento delle barriere fisiche e sociali. Dopo la presentazione avvenuta il 14 maggio presso la Sala Brigida di Palazzo Marino, il percorso culminerà nel corteo cittadino del 30 maggio 2026, coinvolgendo associazioni, cittadini, artisti e operatori del Terzo Settore.

Obiettivi del percorso e significato culturale

Il Disability Pride si pone come una piattaforma per rivendicare visibilità e dignità: non si tratta solo di eventi simbolici ma di un processo politico e culturale che sfida le narrazioni pietistiche o paternalistiche ancora diffuse. Il manifesto dell’iniziativa ribadisce il diritto alla rappresentazione autonoma delle persone con disabilità e promuove una cultura inclusiva che riconosca la pluralità delle esperienze corporee e sociali. In pratica, l’attenzione va alla costruzione di spazi e servizi che consentano la partecipazione piena e sostenuta di tutte le persone.

Temi centrali: autonomia, caregiver e sostegni

Tra i tavoli tematici spiccano le discussioni su vita indipendente e ruolo dei caregiver, dove si cerca di tradurre il concetto in misure concrete. L’idea è che il progetto di vita diventi uno strumento individualizzato, capace di garantire continuità dei supporti e integrazione tra servizi sociali, sanitari ed educativi. Questo approccio richiede coordinamento tra istituzioni e ascolto delle realtà familiari e associative per ridurre gli ostacoli alla quotidianità.

PEBA e trasformazione degli spazi pubblici

Un tema ripetuto durante la conferenza è stato il ruolo del PEBA — Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche — come strumento operativo per ripensare la città. L’assessora ai Lavori Pubblici e Demanio di Cologno Monzese ha sottolineato come l’accessibilità non sia solo l’abbattimento di rampe o gradini, ma la riprogettazione complessiva degli spazi urbani. Per diventare efficace, il lavoro sui PEBA deve integrare partecipazione pubblica e territori, traducendo le analisi in interventi reali che migliorino la qualità della vita.

Un approccio progettuale e partecipato

Il percorso verso città accessibili presuppone la collaborazione tra progettisti, amministrazioni e persone con disabilità. È necessario che gli strumenti di pianificazione contengano criteri misurabili e che le comunità coinvolte partecipino alle scelte. Questo consente di passare da soluzioni tecniche a pratiche quotidiane che tutelino la libertà di movimento e la partecipazione sociale. L’obiettivo è rendere l’accessibilità una responsabilità collettiva, non un onere solo per pochi.

Ruolo delle associazioni e modalità di partecipazione

Il Disability Pride Milano 2026 vede il coinvolgimento di numerose realtà associative come Abbatti le Barriere ETS, l’Associazione Famiglie Disabili Lombarde e il Comitato Zero Barriere, oltre alle consulte cittadine. Questi soggetti hanno contribuito al programma presentato il 14 maggio e seguiranno i tavoli di confronto per tradurre proposte in azioni concrete. L’iniziativa valorizza la collaborazione tra terzo settore e istituzioni, promuovendo alleanze che possano sostenere progetti di lungo periodo.

Come partecipare e informazioni pratiche

Il calendario degli eventi coinvolge Milano e Cologno Monzese tra maggio e giugno con incontri pubblici, seminari e il corteo del 30 maggio 2026 previsto per attraversare il centro cittadino. Per consultare il programma completo è disponibile la pagina ufficiale del Disability Pride e la sua pagina Facebook; per informazioni è attiva la mail disabilitypridemilanoofficial@gmail.com. La manifestazione invita associazioni, cittadini e cittadine a prendere parte ai momenti di confronto e alle iniziative sul territorio.

Nel complesso l’adesione di Cologno Monzese al Disability Pride Milano 2026 rappresenta una dichiarazione d’intenti: portare il tema dell’accessibilità e dei diritti nel cuore dell’agenda pubblica locale e creare strumenti pratici per la partecipazione. L’evento non è solo una festa civica ma un’occasione per costruire relazioni istituzionali e sociali che possano tradursi in cambiamenti reali, seguendo le istanze emerse durante la presentazione del 14 maggio e gli aggiornamenti condivisi fino al 19 Maggio 2026.