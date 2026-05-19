City Angels e Premio Campione 2026: un riconoscimento al servizio della città

Venticinque edizioni di impegno civico celebrate nella cornice di Palazzo Marino: una mattina dedicata al volontariato e alla solidarietà

La città di Milano torna a mettere in evidenza chi, con dedizione e coraggio, lavora per il benessere degli altri. Il premio campione arriva alla sua venticinquesima edizione come celebrazione di anni di servizio, e lo fa in una sede simbolica: la Sala Alessi di Palazzo Marino.

L’iniziativa, promossa dai City Angels, non è solo una premiazione formale, ma un momento di racconto collettivo in cui emergono percorsi personali e azioni concrete.

La cerimonia, in programma per Martedì 26 maggio alle ore 11.00, avrà luogo in piazza della Scala 1, cuore istituzionale della città. Qui si intrecciano istituzioni, associazioni e cittadini che vogliono riconoscere il valore del volontariato e del civismo. L’evento diventa così uno specchio per chi opera nelle strade, nei centri di accoglienza e nei servizi sociali, offrendo visibilità a gesti che spesso restano nascosti.

La cerimonia e il luogo

La scelta della Sala Alessi non è casuale: la sede istituzionale conferisce al premio un significato pubblico e collettivo. La scenografia della mattina riprenderà il filo delle storie premiate, alternando interventi istituzionali a riconoscimenti che raccontano il quotidiano. Il contesto monumentale di Palazzo Marino valorizza il messaggio che il premio vuole trasmettere: il servizio al prossimo è un patrimonio civico. Partecipare a questo momento significa riconoscere l’importanza di chi si dedica agli altri con continuità e passione.

Il programma della giornata

La mattinata prevede una serie di interventi e consegne formali: si alterneranno discorsi di rappresentanti istituzionali, testimonianze dei premiati e la proclamazione ufficiale dei riconoscimenti. Il Premio Campione premia persone e realtà che ogni giorno si mettono a disposizione della comunità; il format prevede brevi presentazioni per ciascun vincitore, accompagnate da una contestualizzazione delle loro azioni. In questi momenti emergeranno i valori di solidarietà e di impegno civico che caratterizzano l’attività dei City Angels.

I protagonisti e il significato del riconoscimento

I destinatari del premio sono spesso volontari, operatori e cittadini comuni che, attraverso gesti concreti, migliorano la vita urbana. Il Premio Campione vuole quindi rendere visibile un lavoro che si svolge sul territorio: dal sostegno ai senza dimora all’aiuto nelle emergenze quotidiane, passando per iniziative di prossimità. I premiati rappresentano storie diverse ma convergenti nel segno dell’impegno verso gli altri, incarnando l’idea che il benessere collettivo nasce da azioni condivise.

Il valore sociale del premio

Attribuire un riconoscimento pubblico significa promuovere modelli positivi e diffondere la cultura della partecipazione. Il premio non è solo una medaglia simbolica: è un modo per mettere in rete esperienze, per stimolare nuove adesioni al volontariato e per ricordare che la coesione sociale si costruisce con piccoli gesti. In un momento in cui il tessuto urbano affronta sfide complesse, valorizzare chi opera nel sociale diventa un atto di cura verso la comunità intera.

Perché seguire l’evento e come partecipare

Seguire la cerimonia è un’opportunità per conoscere storie che spesso non arrivano ai media nazionali e per riflettere sul ruolo del servizio civico nella vita della città. Chi desidera partecipare potrà essere presente in Sala Alessi seguendo le indicazioni degli organizzatori; per chi non fosse fisicamente presente, è possibile cercare aggiornamenti sulle testate che riportano l’evento. L’articolo originale relativo alla manifestazione è stato pubblicato su GazzettadiMilano.it (pubblicato: 18/05/2026 07:50), a testimonianza dell’interesse pubblico verso iniziative che mettono al centro il bene comune.