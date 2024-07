L'evento Pizza Week fino al 13 luglio 2024 a Milano: le migliori pizze tra i 102 locali che partecipano

Pizza Week 2024 è la prima edizione di una iniziativa che può diventare indimenticabile: 50 Top Pizza tiene gli eventi dal 6 al 13 luglio 2024 in collaborazione con le migliori pizzerie di Milano presenti nella Guida 2024.

Pizza Week 2024: il programma

Il programma completo è stato presentato nei giorni scorsi nella sala conferenze di Eataly Milano Smeraldo, in Piazza XXV Aprile, dai tre curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, con la partecipazione di Andrea Santagata, AD Mondadori Media.

Media partner è GialloZafferano con diversi content creator e ambassador come Cooker Girl, Daniele Rossi e Giovanni Castaldi, con un vasto seguito sui social.

“Abbiamo voluto mettere un punto d’attenzione forte su Milano, che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo a livello di qualità della proposta pizza“. Hanno dichiarato i tre curatori di 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

Pizza Week 2024: tutti gli eventi

Un evento indimenticabile per celebrare la pizza italiana, ma anche per promuovere valori importanti come l’inclusione e la sostenibilità: a partecipare 102 locali, per 32 brand di pizzerie.

Una serie di eventi che stupiranno gli amanti della pizza e del buon cibo: jam session con ospiti pizzaioli, abbinamenti con grandi vini e birre, performance live e pizze speciali in edizione limitata. Questo e tanto altro affinché si possano scoprire i segreti delle migliori pizze e le nuove tendenze.

Pizza Week 2024: la lista delle pizzerie partecipanti

Alice Pizza

Berberè

Biga

Capuano’s

Ciro Cascella 3.0

Cocciuto

Confine

Crocca

Da Michele

DaV Milano

Davide Longoni

DaZero

Denis

Don Tano by Datterino

Dry Milano

Eataly

Fradiavolo

Fratelli La Bufala

Fresco

Lievità

Mani in Pasta

Materia

Modus

Pizzeria Da Lioniello

Pizzium

Quartieri Spagnoli

Rossopomodoro

Sorbillo

Starita

Varrone Pizza

Vincenzo Capuano

Vurria Milano

Infine, la cerimonia di premiazione 50 Top Pizza Italia 2024 si terrà il 10 luglio nello storico Teatro Manzoni.