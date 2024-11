Un viaggio nella storia e nell'arte di Leonardo Da Vinci a Milano

Un’iniziativa culturale di grande rilievo

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dato il via a una rassegna culturale senza precedenti, intitolata ‘Ai tempi di Leonardo’, che si svolgerà presso il Museo Leonardo 3. Questo evento promette di essere un’importante occasione per esplorare la Milano di Leonardo Da Vinci attraverso una serie di appuntamenti che coinvolgeranno storici, artisti, letterati e molti altri esperti. La rassegna si propone di far rivivere l’atmosfera del Rinascimento milanese, un periodo di straordinaria creatività e innovazione.

Un museo che attrae visitatori da tutto il mondo

Il Museo Leonardo 3, diretto da Massimiliano Lisa, è diventato una delle mete più ambite di Milano, attirando circa 300.000 visitatori all’anno. Dal 14 novembre, il museo ospiterà la mostra ‘Il Cavallo, il mazzocchio e il volto del Maestro’, che presenterà autentici disegni di Leonardo, offrendo un’opportunità unica per ammirare da vicino le opere del genio rinascimentale. Questo evento non solo arricchisce l’offerta culturale della città, ma rappresenta anche un’importante occasione di apprendimento per scolaresche e appassionati d’arte.

Un programma ricco di eventi e approfondimenti

La serata inaugurale ha visto la partecipazione di illustri relatori, tra cui il docente universitario Alberto Soci, che ha discusso della ‘città ideale’ di Leonardo, e il maestro d’orchestra Adriano Bassi, che ha esplorato la ‘Musica ai tempi di Leonardo’. Gli interventi sono stati accompagnati da una mostra di strumenti musicali progettati da Leonardo, ricostruiti fedelmente dal laboratorio del museo. Questi strumenti sono stati recentemente utilizzati in un concerto al Conservatorio, dimostrando l’attualità e la rilevanza delle invenzioni di Leonardo anche nel contesto musicale contemporaneo.

Per chi desidera partecipare a questa rassegna culturale, il programma completo è disponibile sul sito ufficiale. Si consiglia di prenotare in anticipo, poiché i posti sono limitati e l'interesse è molto alto.