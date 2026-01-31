Rogoredo: Autopsia del giovane vittima di un agente di polizia

Il caso di Abdherraim Mansouri continua a destare interrogativi e preoccupazioni all'interno della comunità, sollevando un ampio dibattito sulle implicazioni legali e sociali.

La triste vicenda di Abdherraim Mansouri, un giovane di 28 anni, ha scosso la comunità di Rogoredo, un quartiere a sud di Milano. Lunedì scorso, il ragazzo è stato ucciso da un agente di polizia durante un’operazione di controllo anti spaccio.

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla legittimità delle azioni dell’agente e sulle dinamiche che hanno portato a questa tragica conclusione.

Dettagli sull’autopsia e sull’indagine

Martedì 3 febbraio si svolgerà l’autopsia sul corpo di Mansouri, condotta dall’equipe della nota anatomopatologa forense Cristina Cattaneo. Questo accertamento è cruciale non solo per stabilire la causa esatta della morte, ma anche per determinare la distanza da cui l’agente ha aperto il fuoco. Le informazioni raccolte saranno messe in relazione con una consulenza balistica che è ancora in fase di organizzazione.

Il ruolo del consulente balistico

Il legale dell’agente, Piero Porciani, ha scelto come consulente Dario Redaelli, un esperto di investigazioni scientifiche noto per aver seguito casi di grande rilevanza come quelli di Yara Gambirasio e Chiara Poggi. La scelta di Redaelli suggerisce un approccio meticoloso e professionale nella ricostruzione di quanto accaduto. L’obiettivo è comprendere appieno la dinamica della sparatoria e, se possibile, dimostrare l’innocenza dell’agente accusato di omicidio volontario.

Le dichiarazioni dell’agente coinvolto

In un’interrogazione avvenuta subito dopo i fatti, l’agente ha raccontato che la sua intenzione iniziale era quella di rincorrere il giovane, ma che la situazione è degenerata quando ha visto Mansouri con una mano nella tasca. Secondo la versione dell’agente, il giovane avrebbe estratto una pistola e puntata contro di lui, costringendolo a reagire aprendo il fuoco.

Assenza di prove video

Un elemento che complica ulteriormente la situazione è l’assenza di telecamere di sorveglianza nella zona in cui è avvenuta la sparatoria. La mancanza di registrazioni video rende più difficile per la difesa dell’agente raccogliere prove a sostegno della loro versione dei fatti. Senza prove visive, sarà fondamentale fare affidamento sulle testimonianze e sulle evidenze scientifiche per chiarire la verità.

Implicazioni sociali e reazioni della comunità

La morte di Abdherraim Mansouri ha suscitato una forte reazione nella comunità locale e in tutta Milano. Molti cittadini si interrogano sulla legittimità delle operazioni di polizia, in particolare nei contesti di controllo anti spaccio, e sull’uso della forza da parte delle forze dell’ordine. Questi eventi sollevano questioni importanti riguardo alla sicurezza pubblica e ai diritti dei cittadini.

In un contesto già delicato come quello della periferia milanese, la sparatoria ha riacceso il dibattito sulla necessità di una maggiore trasparenza nelle operazioni di polizia e sul rispetto dei diritti umani. La comunità chiede giustizia e chiarezza, mentre la famiglia di Mansouri attende risposte e giustizia per la perdita del loro caro.

L’autopsia e le indagini in corso rappresentano passi cruciali per comprendere la verità dietro la tragica morte di Abdherraim Mansouri. Si auspica che la giustizia possa prevalere e che si possano adottare misure per prevenire simili incidenti in futuro.