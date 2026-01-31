Rinnovo delle Cariche: Nuove Prospettive per l’Associazione Solidarietà Anni Verdi di Pregnana

Rinnovo delle cariche e numerose iniziative in programma per l'Associazione di Pregnana: un'opportunità per coinvolgere la comunità e promuovere attività significative.

È tempo di rinnovamento per l’associazione Solidarietà Anni Verdi di Pregnana, impegnata nella gestione del centro anziani locale. Con l’inizio del nuovo anno, il gruppo ha presentato un programma ricco di eventi e iniziative destinati a promuovere la socializzazione tra i cittadini.

Rinnovo delle cariche

Il 13 gennaio scorso si è svolta l’assemblea per il rinnovo delle cariche. Il presidente, Primo Mauri, già ex sindaco, è stato riconfermato nella sua posizione. Accanto a lui, i nuovi vicepresidenti Anna Maria Colombo e Gianbortolo Conti, mentre Maria Angela Checchi ha assunto il ruolo di segretaria. Il consiglio è composto da diversi membri tra cui Marina Baggio, Roberto Boscolo e Carmela Franchino, tra gli altri.

Il ruolo dei revisori e dei probiviri

Inoltre, il consiglio include anche i revisori dei conti, tra cui Almerina Antonioli e Luciano Callegari, e un gruppo di probiviri composto da figure come Salvatore Di Prima e Abele Liroli. Questi ultimi hanno il compito di garantire la correttezza delle decisioni e delle attività dell’associazione.

Prossime iniziative in programma

Non mancheranno le iniziative per coinvolgere la comunità. Il primo appuntamento è fissato per l’8 febbraio con il Pranzo d’inverno, un evento culinario che prevede la donazione di una parte dei ricavati al progetto Paniere della solidarietà del Comune. Questo è solo il primo di quattro incontri enogastronomici previsti.

Attività e corsi al centro anziani

In aggiunta ai pranzi, l’associazione ha in programma una serie di uscite e soggiorni fino a settembre, insieme a festeggiamenti, come quello di Carnevale previsto per il 21 febbraio. Inoltre, i corsi di formazione saranno una parte essenziale delle attività del centro. A partire dal 2 febbraio, sarà offerto un laboratorio di sartoria con partecipazione gratuita, per avvicinare i cittadini al mondo dell’artigianato.

Impegno per la comunità

L’associazione Solidarietà Anni Verdi si propone come un punto di riferimento per la comunità di Pregnana, con l’obiettivo di promuovere la socialità e il benessere tra i cittadini, in particolare gli anziani. La partecipazione attiva a queste iniziative non solo arricchisce il bagaglio culturale dei partecipanti, ma contribuisce anche a creare legami più forti tra le persone.

È un’opportunità per tutti di unirsi a momenti di allegria, apprendimento e condivisione. Il nuovo anno offre molteplici occasioni per intrattenere e coinvolgere la comunità.