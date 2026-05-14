Come cambierà l’arredo nel 2026? Le 4 tendenze che arrivano dal design di alta gamma

Chi sta pensando a una ristrutturazione o a un cambio di arredamento sa quanto sia difficile orientarsi in un mercato che produce novità in continuazione. Le riviste di settore parlano di tendenze, i marchi lanciano nuove collezioni e i social amplificano tutto senza gerarchie. A fare chiarezza, soprattutto nel mese di aprile, sono le tendenze emerse al Salone del Mobile.

Chi lavora nel settore dell’arredamento sa che le novità presentate al Salone da marchi affermati come Edra impiegano qualche stagione per arrivare nelle case, ma ci arrivano. Dai materiali alle sedute più confortevoli, dai colori ai sistemi per suddividere meglio gli spazi interni, ecco le nuove tendenze 2026 nell’interior design.

1) Texture, venature e ossidazioni: come cambiano i materiali

Dopo anni in cui i marchi di design come Poliform o Maxalto hanno inseguito la leggerezza visiva, puntando su arredi dalle gambe sottili, superfici lucide e palette neutre caratterizzate da grigi e bianchi, il 2026 segna un netto cambiamento di rotta. Nei prossimi mesi, le case italiane si rivitalizzeranno con legni dalle venature in evidenza, pietre lavorate in cui le imperfezioni sono messe in risalto (e non nascoste) e metalli ossidati o spazzolati.

2) Comfort su misura: sedute che si adattano al corpo

La seconda direzione riguarda il comfort. Da diversi anni, i divani modulari dominano i soggiorni italiani grazie alla loro capacità di adattarsi a qualsiasi spazio. Anche nel 2026, i divani modulari rimangono la scelta preferita dalla maggior parte delle persone e i marchi continuano a investire nella loro produzione e a reinventarli per raggiungere il massimo livello di comfort.

Infatti, non si tratta più solo di dimensioni e forma dei moduli. È una questione di postura, di capacità della seduta di adattarsi al corpo. Proprio per questo, una delle novità più sorprendenti viste al Salone del Mobile di quest’anno è stata l’Anywhere di Edra, i cui elementi possono essere usati autonomamente o combinati tra loro, mentre lo schienale può essere spostato a proprio piacimento e modellato come si preferisce. Non si tratta più di proporre dei semplici divani smontabili e riassemblabili, ma di creare un divano che si adatti a chi lo usa.

3) La palette cromatica che ridefinisce la casa

C’è poi la questione del colore che, nel 2026, si presenta con una logica diversa rispetto agli ultimi anni. Non più come elemento finale (il cuscino coordinato o il dettaglio cromatico su un pezzo neutro), ma come decisione che precede la scelta dei singoli arredi. Prima si definisce l’atmosfera della stanza e poi si scelgono i pezzi che l’arredano. Si tratta di un approccio che i progettisti d’interni adottano da sempre, ma che sta entrando anche nel ragionamento di chi arreda senza l’assistenza di un professionista.

La palette di colori che emerge da questa stagione guarda alla natura in senso ampio: terracotta, ruggine, verde salvia, ocra, con qualche incursione verso toni più rarefatti come il celeste polvere o il grigio ardesia. Colori che trasmettono stabilità, che invecchiano bene e che non stancano nel giro di una stagione. Niente di particolarmente nuovo come singola tinta, ma è il modo in cui vengono usati a essere nuovo: saturati, estesi su superfici ampie e non come accento, ma come struttura.

4) La casa riconfigurabile: spazi e arredi fluidi

L’ultima tendenza da tenere d’occhio è la modularità applicata all’intera casa. Pareti attrezzate che diventano divisori e sistemi contenitori che si adattano a spazi diversi. Si tratta di sistemi pensati per essere riconfigurati nel tempo, man mano che cambiano le esigenze di chi li utilizza.

Una vera e propria risposta concreta a un cambiamento reale nel modo di abitare: le case sono più piccole, le vite sono meno lineari e i confini tra lavoro e riposo all’interno delle mura domestiche sono ormai definitivamente sfumati. Un arredo che non tenga conto di ciò, ormai, rischia di diventare obsoleto non solo esteticamente, ma anche funzionalmente. Chi sceglie un’abitazione oggi, pensa già a come dovrà cambiare lo spazio in futuro e cerca arredi che non lo costringano a ricominciare da capo ogni volta.