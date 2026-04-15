Quali sono i colori di tendenza per infissi, serramenti e tapparelle

La scelta del colore per infissi, serramenti e tapparelle non è più un dettaglio secondario.
Oggi incide sull’estetica della casa, sulla luminosità degli ambienti, sulla percezione degli spazi e persino sul valore dell’immobile. Le tendenze 2026 confermano un cambiamento importante: non si parla più solo di “bianco o marrone”, ma di palette studiate, finiture materiche e abbinamenti coerenti con l’architettura.
Per chi sta valutando la vendita serramenti a Milano, conoscere le tendenze colore e le soluzioni più attuali è fondamentale per evitare errori e ottenere un risultato armonioso e duraturo.
Chi sta ristrutturando o sostituendo i serramenti noterà subito che il settore evolve rapidamente. Le scelte non riguardano solo il design, ma anche comfort abitativo, durata nel tempo, manutenzione e integrazione con i sistemi oscuranti. Per questo conoscere i colori più richiesti e le tendenze emergenti aiuta a evitare errori e ripensamenti futuri.
Neutri caldi e grigi desaturati: il nuovo equilibrio
Il bianco non scompare, ma cambia volto. Nel 2026 si affermano:
- bianchi morbidi (come il Pantone Cloud Dancer), luminosi ma non freddi
- neutri caldi come sabbia, tortora e avorio
- grigi chiari desaturati, eleganti e versatili
Queste tonalità si integrano facilmente con facciate moderne, cappotti chiari, pietra naturale e interni minimal. Sono colori che non stancano e mantengono un’estetica attuale anche nel lungo periodo.
Grigio antracite e colori scuri: carattere e modernità
Il grigio antracite resta il protagonista delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni contemporanee. È scelto per:
- infissi in alluminio o PVC effetto alluminio
- case moderne con grandi superfici vetrate
- facciate chiare che richiedono un contrasto deciso
Accanto all’antracite tornano anche:
- nero opaco
- bronzo scuro
- testa di moro
Sono colori che donano personalità, ma richiedono coerenza con parapetti, portoncini e dettagli architettonici.
Effetto legno: naturale, caldo, senza rinunciare alla tecnologia
L’effetto legno continua a essere molto richiesto, soprattutto quando si desidera un’estetica calda senza rinunciare alle prestazioni di materiali più resistenti.
I toni più scelti:
- rovere chiaro
- noce naturale
- castagno
Spesso si opta per infissi effetto legno e tapparelle più neutre (tortora, sabbia) per alleggerire la facciata.
Tapparelle: coordinare o creare contrasto?
Nel 2026 la tendenza è progettare infissi e sistemi oscuranti come un unico insieme. Per le tapparelle si seguono due strade:
Coordinamento totale
- Infissi e tapparelle dello stesso colore per un effetto pulito e moderno
Contrasto leggero
- Infissi bianchi con tapparelle grigio chiaro
- Infissi effetto legno con tapparelle sabbia o tortora
Chi desidera rinnovare l’estetica senza sostituire tutto può valutare l’acquisto di nuove tapparelle, scegliendo modelli coibentati o in alluminio estruso in colori attuali e più performanti.
Profili sottili e design essenziale
Le tendenze 2026 puntano su:
- telai ridotti
- linee pulite
- maggiore ingresso di luce naturale
Non sempre è possibile adottare profili ultra sottili (soprattutto in edifici storici o vincolati), ma si può comunque ottenere un effetto più leggero scegliendo finiture opache, colori equilibrati e proporzioni più armoniose.
Interno ed esterno: il boom del bicolore
Sempre più richiesti gli infissi con doppia finitura:
- esterno coordinato alla facciata
- interno abbinato agli arredi
Esempi molto scelti:
- esterno antracite / interno bianco caldo
- esterno legno / interno tortora
- esterno grigio chiaro / interno sabbia
Una soluzione che permette libertà estetica senza violare eventuali vincoli condominiali.
Come scegliere il colore giusto: criteri pratici
Oltre alle tendenze, è fondamentale valutare:
- contesto climatico (sole, umidità, sbalzi termici)
- tipo di edificio (storico, moderno, ristrutturazione)
- uso degli ambienti (prima casa, seconda casa, ufficio)
- manutenzione nel tempo
- coerenza con facciata e arredi
Gli errori più comuni:
- scegliere solo in base all’estetica
- ignorare esposizione e clima
- sottovalutare il ruolo delle tapparelle
- pensare che una soluzione valga per tutte le case
Budget e fasce di costo
Non esistono prezzi universali, ma si può ragionare per fasce:
- economica e soluzioni essenziali per interventi contenuti
- media, oggi la più richiesta, buon equilibrio tra estetica e prestazioni
- alta, massima personalizzazione, integrazione architettonica, materiali premium
La scelta migliore è sempre quella che unisce estetica, comfort e durata nel tempo.
Conclusione: tendenze sì, ma con criterio
Le tendenze colore 2026 mostrano una direzione chiara:
- neutri caldi
- grigi contemporanei
- finiture opache
- bicolore interno/esterno
- coordinamento tra infissi e tapparelle
Ma ogni casa ha esigenze specifiche. Il colore giusto è quello che valorizza l’architettura, resiste nel tempo e si integra con lo stile di vita di chi la abita.