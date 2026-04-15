Quali sono i colori di tendenza per infissi, serramenti e tapparelle

La scelta del colore per infissi, serramenti e tapparelle non è più un dettaglio secondario.

Oggi incide sull’estetica della casa, sulla luminosità degli ambienti, sulla percezione degli spazi e persino sul valore dell’immobile. Le tendenze 2026 confermano un cambiamento importante: non si parla più solo di “bianco o marrone”, ma di palette studiate, finiture materiche e abbinamenti coerenti con l’architettura.

Per chi sta valutando la vendita serramenti a Milano, conoscere le tendenze colore e le soluzioni più attuali è fondamentale per evitare errori e ottenere un risultato armonioso e duraturo.

Chi sta ristrutturando o sostituendo i serramenti noterà subito che il settore evolve rapidamente. Le scelte non riguardano solo il design, ma anche comfort abitativo, durata nel tempo, manutenzione e integrazione con i sistemi oscuranti. Per questo conoscere i colori più richiesti e le tendenze emergenti aiuta a evitare errori e ripensamenti futuri.

Neutri caldi e grigi desaturati: il nuovo equilibrio

Il bianco non scompare, ma cambia volto. Nel 2026 si affermano:

bianchi morbidi (come il Pantone Cloud Dancer), luminosi ma non freddi

(come il Pantone Cloud Dancer), luminosi ma non freddi neutri caldi come sabbia, tortora e avorio

come sabbia, tortora e avorio grigi chiari desaturati, eleganti e versatili

Queste tonalità si integrano facilmente con facciate moderne, cappotti chiari, pietra naturale e interni minimal. Sono colori che non stancano e mantengono un’estetica attuale anche nel lungo periodo.

Grigio antracite e colori scuri: carattere e modernità

Il grigio antracite resta il protagonista delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni contemporanee. È scelto per:

infissi in alluminio o PVC effetto alluminio

case moderne con grandi superfici vetrate

facciate chiare che richiedono un contrasto deciso

Accanto all’antracite tornano anche:

nero opaco

bronzo scuro

testa di moro

Sono colori che donano personalità, ma richiedono coerenza con parapetti, portoncini e dettagli architettonici.

Effetto legno: naturale, caldo, senza rinunciare alla tecnologia

L’effetto legno continua a essere molto richiesto, soprattutto quando si desidera un’estetica calda senza rinunciare alle prestazioni di materiali più resistenti.

I toni più scelti:

rovere chiaro

noce naturale

castagno

Spesso si opta per infissi effetto legno e tapparelle più neutre (tortora, sabbia) per alleggerire la facciata.

Tapparelle: coordinare o creare contrasto?

Nel 2026 la tendenza è progettare infissi e sistemi oscuranti come un unico insieme. Per le tapparelle si seguono due strade:

Coordinamento totale

Infissi e tapparelle dello stesso colore per un effetto pulito e moderno

Contrasto leggero

Infissi bianchi con tapparelle grigio chiaro

Infissi effetto legno con tapparelle sabbia o tortora

Chi desidera rinnovare l’estetica senza sostituire tutto può valutare l’acquisto di nuove tapparelle, scegliendo modelli coibentati o in alluminio estruso in colori attuali e più performanti.

Profili sottili e design essenziale

Le tendenze 2026 puntano su:

telai ridotti

linee pulite

maggiore ingresso di luce naturale

Non sempre è possibile adottare profili ultra sottili (soprattutto in edifici storici o vincolati), ma si può comunque ottenere un effetto più leggero scegliendo finiture opache, colori equilibrati e proporzioni più armoniose.

Interno ed esterno: il boom del bicolore

Sempre più richiesti gli infissi con doppia finitura:

esterno coordinato alla facciata

coordinato alla facciata interno abbinato agli arredi

Esempi molto scelti:

esterno antracite / interno bianco caldo

esterno legno / interno tortora

esterno grigio chiaro / interno sabbia

Una soluzione che permette libertà estetica senza violare eventuali vincoli condominiali.

Come scegliere il colore giusto: criteri pratici

Oltre alle tendenze, è fondamentale valutare:

contesto climatico (sole, umidità, sbalzi termici)

(sole, umidità, sbalzi termici) tipo di edificio (storico, moderno, ristrutturazione)

(storico, moderno, ristrutturazione) uso degli ambienti (prima casa, seconda casa, ufficio)

(prima casa, seconda casa, ufficio) manutenzione nel tempo

coerenza con facciata e arredi

Gli errori più comuni:

scegliere solo in base all’estetica

ignorare esposizione e clima

sottovalutare il ruolo delle tapparelle

pensare che una soluzione valga per tutte le case

Budget e fasce di costo

Non esistono prezzi universali, ma si può ragionare per fasce:

economica e soluzioni essenziali per interventi contenuti

e soluzioni essenziali per interventi contenuti media , oggi la più richiesta, buon equilibrio tra estetica e prestazioni

, oggi la più richiesta, buon equilibrio tra estetica e prestazioni alta, massima personalizzazione, integrazione architettonica, materiali premium

La scelta migliore è sempre quella che unisce estetica, comfort e durata nel tempo.

Conclusione: tendenze sì, ma con criterio

Le tendenze colore 2026 mostrano una direzione chiara:

neutri caldi

grigi contemporanei

finiture opache

bicolore interno/esterno

coordinamento tra infissi e tapparelle

Ma ogni casa ha esigenze specifiche. Il colore giusto è quello che valorizza l’architettura, resiste nel tempo e si integra con lo stile di vita di chi la abita.