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Quali sono i colori di tendenza per infissi, serramenti e tapparelle

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La scelta del colore per infissi, serramenti e tapparelle non è più un dettaglio secondario.

Oggi incide sull’estetica della casa, sulla luminosità degli ambienti, sulla percezione degli spazi e persino sul valore dell’immobile. Le tendenze 2026 confermano un cambiamento importante: non si parla più solo di “bianco o marrone”, ma di palette studiate, finiture materiche e abbinamenti coerenti con l’architettura.

Per chi sta valutando la vendita serramenti a Milano, conoscere le tendenze colore e le soluzioni più attuali è fondamentale per evitare errori e ottenere un risultato armonioso e duraturo.

Chi sta ristrutturando o sostituendo i serramenti noterà subito che il settore evolve rapidamente. Le scelte non riguardano solo il design, ma anche comfort abitativo, durata nel tempo, manutenzione e integrazione con i sistemi oscuranti. Per questo conoscere i colori più richiesti e le tendenze emergenti aiuta a evitare errori e ripensamenti futuri.

Neutri caldi e grigi desaturati: il nuovo equilibrio

Il bianco non scompare, ma cambia volto. Nel 2026 si affermano:

  • bianchi morbidi (come il Pantone Cloud Dancer), luminosi ma non freddi
  • neutri caldi come sabbia, tortora e avorio
  • grigi chiari desaturati, eleganti e versatili

Queste tonalità si integrano facilmente con facciate moderne, cappotti chiari, pietra naturale e interni minimal. Sono colori che non stancano e mantengono un’estetica attuale anche nel lungo periodo.

Grigio antracite e colori scuri: carattere e modernità

Il grigio antracite resta il protagonista delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni contemporanee. È scelto per:

  • infissi in alluminio o PVC effetto alluminio
  • case moderne con grandi superfici vetrate
  • facciate chiare che richiedono un contrasto deciso

Accanto all’antracite tornano anche:

  • nero opaco
  • bronzo scuro
  • testa di moro

Sono colori che donano personalità, ma richiedono coerenza con parapetti, portoncini e dettagli architettonici.

Effetto legno: naturale, caldo, senza rinunciare alla tecnologia

L’effetto legno continua a essere molto richiesto, soprattutto quando si desidera un’estetica calda senza rinunciare alle prestazioni di materiali più resistenti.

I toni più scelti:

  • rovere chiaro
  • noce naturale
  • castagno

Spesso si opta per infissi effetto legno e tapparelle più neutre (tortora, sabbia) per alleggerire la facciata.

Tapparelle: coordinare o creare contrasto?

Nel 2026 la tendenza è progettare infissi e sistemi oscuranti come un unico insieme. Per le tapparelle si seguono due strade:

Coordinamento totale

  • Infissi e tapparelle dello stesso colore per un effetto pulito e moderno

Contrasto leggero

  • Infissi bianchi con tapparelle grigio chiaro
  • Infissi effetto legno con tapparelle sabbia o tortora

Chi desidera rinnovare l’estetica senza sostituire tutto può valutare l’acquisto di nuove tapparelle, scegliendo modelli coibentati o in alluminio estruso in colori attuali e più performanti.

Profili sottili e design essenziale

Le tendenze 2026 puntano su:

  • telai ridotti
  • linee pulite
  • maggiore ingresso di luce naturale

Non sempre è possibile adottare profili ultra sottili (soprattutto in edifici storici o vincolati), ma si può comunque ottenere un effetto più leggero scegliendo finiture opache, colori equilibrati e proporzioni più armoniose.

Interno ed esterno: il boom del bicolore

Sempre più richiesti gli infissi con doppia finitura:

  • esterno coordinato alla facciata
  • interno abbinato agli arredi

Esempi molto scelti:

  • esterno antracite / interno bianco caldo
  • esterno legno / interno tortora
  • esterno grigio chiaro / interno sabbia

Una soluzione che permette libertà estetica senza violare eventuali vincoli condominiali.

Come scegliere il colore giusto: criteri pratici

Oltre alle tendenze, è fondamentale valutare:

  • contesto climatico (sole, umidità, sbalzi termici)
  • tipo di edificio (storico, moderno, ristrutturazione)
  • uso degli ambienti (prima casa, seconda casa, ufficio)
  • manutenzione nel tempo
  • coerenza con facciata e arredi

Gli errori più comuni:

  • scegliere solo in base all’estetica
  • ignorare esposizione e clima
  • sottovalutare il ruolo delle tapparelle
  • pensare che una soluzione valga per tutte le case

Budget e fasce di costo

Non esistono prezzi universali, ma si può ragionare per fasce:

  • economica e soluzioni essenziali per interventi contenuti
  • media, oggi la più richiesta, buon equilibrio tra estetica e prestazioni
  • alta, massima personalizzazione, integrazione architettonica, materiali premium

La scelta migliore è sempre quella che unisce estetica, comfort e durata nel tempo.

Conclusione: tendenze sì, ma con criterio

Le tendenze colore 2026 mostrano una direzione chiara:

  • neutri caldi
  • grigi contemporanei
  • finiture opache
  • bicolore interno/esterno
  • coordinamento tra infissi e tapparelle

Ma ogni casa ha esigenze specifiche. Il colore giusto è quello che valorizza l’architettura, resiste nel tempo e si integra con lo stile di vita di chi la abita.

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