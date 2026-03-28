Ora legale 2026: spostamento delle lancette e impatto su bollette e ambiente

Il passaggio all'ora legale tra il 28 e il 29 marzo 2026 comporta un'ora di sonno in meno ma anche un risparmio energetico significativo stimato da Terna; ecco cifre, conseguenze e consigli pratici

La ora legale tornerà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026: alle 02:00 gli orologi dovranno essere spostati un’ora avanti, diventando le 03:00. È un gesto breve ma con effetti misurabili: oltre all’immediata sensazione di aver dormito meno, il cambio influisce sui consumi giornalieri e sul ciclo delle attività serali.

In questo testo esploriamo in dettaglio i numeri forniti da Terna, il significato ambientale del risparmio e le valutazioni politiche in corso.

Il passaggio all’ora estiva avrà ricadute pratiche per famiglie e imprese: si sfrutterà più luce naturale nelle ore serali, con conseguente minore uso di illuminazione artificiale. Per i consumatori significa anche un impatto sulle bollette, mentre per il Sistema Paese si traducono in quantità di energia risparmiata e riduzione delle emissioni in atmosfera. Negli approfondimenti successivi analizzeremo i dati numerici, le ipotesi sull’adozione permanente e qualche suggerimento concreto per attenuare i disagi legati al cambio orario.

Risparmi attesi e impatto ambientale

Secondo le stime riportate da Terna, l’applicazione dell’ora legale per il periodo indicato comporterà una diminuzione dei consumi pari a circa 302 milioni di kWh. Questo valore è stato tradotto in un beneficio economico stimato in circa 80 milioni di euro, calcolato utilizzando il prezzo medio del kWh per il cliente domestico tipo in tutela, pari a 26,63 centesimi di euro (dati ARERA, primo trimestre 2026). In termini di analogie pratiche, l’energia risparmiata corrisponde al fabbisogno annuo di circa 115.000 famiglie.

Riduzione delle emissioni

La minore domanda elettrica non è solo un vantaggio economico: si traduce anche in benefici per l’ambiente. Le stime indicano una riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa 142.000 tonnellate durante il periodo di ora legale. Per avere un’immagine d’insieme, nei dati storici si rileva che tra il 2004 e il 2026 l’Italia ha risparmiato oltre 12 miliardi di kWh, con un vantaggio economico stimato intorno a 2,3 miliardi di euro. Questi numeri vengono spesso usati come argomentazione a favore dell’ora legale come misura di razionalizzazione energetica.

Il dibattito sull’ora legale permanente

Oltre all’effetto congiunturale del cambio stagionale, il tema è finito nelle agende politiche: la Camera dei Deputati ha avviato una indagine conoscitiva sull’eventualità di adottare l’ora legale permanente. Il documento parlamentare suggerisce che, se mantenuta tutto l’anno, l’ora legale potrebbe generare risparmi annuali addizionali stimati in circa 720 milioni di kWh e un beneficio economico di circa 180 milioni di euro, oltre a ridurre le emissioni di CO2 di circa 200.000 tonnellate all’anno (con un paragone evocativo: l’assorbimento equivalente di circa sei milioni di alberi).

Fasi dell’indagine e tempistiche

L’indagine conoscitiva è pensata per valutare in modo ampio gli effetti socio-economici e ambientali dell’eventuale ora legale permanente: sono previste audizioni con istituzioni, associazioni di categoria, esperti accademici e rappresentanti dei consumatori. La conclusione dello studio è prevista entro il 30 giugno 2026, data entro cui la Camera intende raccogliere elementi utili per decidere se proporre interventi normativi più strutturali.

Effetti pratici e consigli per i consumatori

Al di là dei numeri, il cambio d’orario produce effetti concreti sul ritmo quotidiano: l’ora legale può allungare la stagione turistica, favorire il commercio serale e incidere sulla sicurezza stradale grazie alla maggiore luce nelle ore di punta. Tuttavia, alcuni individui sentono un impatto sul sonno e sulla vigilanza. Per limitare i disagi, gli esperti dei consumatori suggeriscono alcune semplici strategie: anticipare il sonno di 15-20 minuti nei giorni precedenti, sfruttare la luce naturale la sera e adottare lampadine a LED a basso consumo per massimizzare il risparmio energetico.

Altri consigli pratici includono programmare gli elettrodomestici nelle fasce orarie favorevoli, aggiornare manualmente orologi non automatici e verificare le impostazioni dei dispositivi elettronici. In ultima analisi, il ritorno all’ora legale è un piccolo cambiamento che, moltiplicato su scala nazionale, produce effetti misurabili sulle bollette e sull’ambiente: conoscere i numeri e adottare comportamenti consapevoli aiuta a cogliere i benefici senza subire gli inconvenienti.

Ricordiamo infine che l’ora legale resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre: nel 2026 il ritorno all’ora solare è previsto per domenica 25 ottobre, quando le lancette torneranno indietro di un’ora.