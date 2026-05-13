Aggiornamenti sulla terapia ormonale per la menopausa

Un approfondimento con la dottoressa Anna Maria Consoli su sintomi, terapie e controlli utili per affrontare la menopausa

Nel corso della puntata trasmessa martedì 12 maggio 2026 del programma Medici e Medicina, la Dott.ssa Anna Maria Consoli ha offerto una panoramica chiara e aggiornata sulla menopausa e sulle opportunità terapeutiche oggi disponibili. Con la sua esperienza nella ginecologia e nella procreazione medicalmente assistita, la specialista ha spiegato come distinguere i segnali più comuni di questo passaggio fisiologico e quando è opportuno valutare l’intervento medico.

L’intervento è stato condotto con la moderazione della giornalista Valeria Panzeri, in un episodio pensato per rendere fruibili concetti clinici complessi anche ai non addetti ai lavori.

Cosa si intende per menopausa e come si presenta

La menopausa viene definita come il momento in cui cessano definitivamente le mestruazioni, preceduta dalla fase di perimenopausa in cui si osservano fluttuazioni ormonali. I sintomi variano: alcune donne sperimentano vampate, sudorazioni notturne, alterazioni del tono dell’umore e cambiamenti nel sonno, mentre altre possono avvertire più chiaramente ripercussioni metaboliche e della composizione corporea. La dottoressa Consoli ha sottolineato che l’età di insorgenza è variabile e che il profilo individuale — storia clinica, fattori di rischio e preferenze — guida le scelte diagnostiche e terapeutiche.

Età di insorgenza e segni da non trascurare

Dal punto di vista pratico, è importante riconoscere i segnali iniziali per non confonderli con altre condizioni: la perdita di regolarità del ciclo, l’irritabilità persistente e la fatica cronica meritano una valutazione. La dottoressa ha inoltre evidenziato come alcuni sintomi possano influire sulla qualità della vita e sulla produttività quotidiana, perciò è fondamentale un approccio che coniughi ascolto clinico e indagini mirate, come esami ormonali e valutazioni della densità ossea quando indicate.

La terapia ormonale sostitutiva: cosa cambia con le nuove evidenze

Gran parte della puntata è stata dedicata alla terapia ormonale sostitutiva (TOS): la definizione, gli obiettivi e le indicazioni aggiornate alla luce delle più recenti ricerche. La TOS può alleviare sintomi vasomotori, migliorare il sonno e avere effetti positivi sulla salute ossea quando prescritta correttamente. La specialista ha spiegato che la decisione non è universale: si valuta il rapporto tra benefici e rischi in base all’età, al tempo trascorso dalla menopausa e al profilo cardiovascolare della paziente, privilegiando formulazioni e dosaggi che massimizzano l’efficacia e limitano gli effetti avversi.

Rischi, formulazioni e orientamenti clinici

Sulle preoccupazioni comuni relative a eventi avversi, la Dott.ssa Consoli ha chiarito che le nuove evidenze consentono di distinguere meglio i casi in cui la TOS è sicura da quelli in cui è controindicata. Esistono diverse formulazioni (combinata o solo estrogenica, via orale o transdermica), e la scelta dipende da sintomi, anamnesi e preferenze. È stato ribadito l’importanza del monitoraggio periodico per valutare efficacia, tollerabilità e la necessità di eventuali modifiche terapeutiche.

Benessere complessivo: prevenzione e controlli consigliati

Al di là della terapia, la puntata ha affrontato strategie pratiche per migliorare il benessere: alimentazione bilanciata, attività fisica regolare e igiene del sonno sono strumenti chiave per contrastare l’aumento del rischio di osteoporosi e di malattie cardiovascolari. La Dott.ssa Consoli ha suggerito semplici cambiamenti nello stile di vita che possono ridurre l’impatto dei sintomi e ha ricordato l’importanza della prevenzione primaria con controlli di routine come la misurazione della densità ossea, il profilo lipidico e la valutazione della pressione arteriosa.

Infine, sono state fornite indicazioni pratiche sui controlli da programmare durante e dopo la menopausa: visite periodiche con il ginecologo, esami ematochimici mirati e screening appropriati per età e fattori di rischio. L’episodio, andato in onda il 12 maggio 2026, ha confermato la volontà del programma di rendere accessibile la medicina attraverso linguaggio chiaro ed esempi concreti. Per chi volesse rivedere la diretta, il programma va in onda ogni martedì alle 23:25 con repliche il sabato alle 12:30 su Telecity e alle 13:00 su Il61.