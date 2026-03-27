Orto in contenitore: terriccio leggero, coltivare la cipolla e ricette anti spreco

Un testo che spiega l'importanza del terriccio nell'orto in vaso, come coltivare la cipolla e come trasformarla in un piatto a zero sprechi

La seconda puntata della serie televisiva Coltiviamo – Vivere sostenibile si concentra su un concetto apparentemente semplice ma decisivo: la qualità della terra. In anteprima sui settimanali OPS Media, la puntata sarà trasmessa domenica 29 marzo alle ore 20 su Telecity e Il 61, e dedica spazio all’orto in contenitore, ovvero alla coltivazione su balcone, terrazzo o in vaso.

Il filo conduttore è pratico: scegliere materiali e tecniche adatte per massimizzare salute delle piante e resa del raccolto anche con spazi ridotti.

Per capire le scelte migliori la trasmissione si avvale di voci esperte: l’agronomo Francesco Rigamonti dell’Istituto Agrario San Vincenzo spiega perché un terriccio inadatto può compromettere tutto, mentre altri interventi collegano l’aspetto tecnico a iniziative didattiche e gastronomiche. Non mancano poi momenti di intrattenimento con il folletto Naturello (alias Simone Barbato) e una sezione pratica rivolta alle scuole, per promuovere la sostenibilità fin dalle nuove generazioni.

Terriccio, drenaggio e concimi: le basi per il vaso

Quando si coltiva in contenitore il ruolo del terriccio diventa centrale: un suolo troppo compatto trattiene acqua e limita l’ossigenazione delle radici, mentre un mix sbilanciato impoverisce rapidamente le piante. Per questo motivo Rigamonti raccomanda substrati leggeri e ben drenanti, spesso formulati con torba, fibre di cocco e compost, e alleggeriti con materiali inerti come perlite o pomice. Nel vaso contare su un buon drenaggio e su un volume adeguato di suolo è tanto importante quanto la scelta della specie coltivata.

Integrare nutrienti senza eccessi

Lo spazio limitato significa anche che il terreno si esaurisce prima: le piante prelevano rapidamente elementi nutritivi e allora diventa necessario reintegrare con concimi. La puntata suggerisce prodotti organici per mantenere equilibrio e fertilità nel ciclo vegetativo, evitando gli eccessi di azoto che possono penalizzare alcuni ortaggi. L’approccio consigliato è modulare: osservare la pianta e intervenire con piccole applicazioni regolari piuttosto che con dosi massicce e sporadiche.

La cipolla: semplice da spazio, preziosa in cucina

Protagonista della puntata è la cipolla, una coltura tradizionale che si adatta bene anche al vaso quando si rispettano poche regole: substrato drenante, esposizione soleggiata, irrigazioni moderate e limitato apporto di azoto. Per chi inizia l’opzione più pratica resta la messa a dimora dei bulbi, mentre la semina è possibile per chi ha più esperienza. La raccolta va eseguita quando le foglie iniziano ad appassire; un passaggio fondamentale è la corretta asciugatura del bulbo per favorirne la conservazione.

Dal campo alla tavola: ridurre gli sprechi

Oltre alla coltivazione, la puntata mette al centro la cultura del riuso in cucina: dalla presentazione del ricettario “Meno sprechi, mille sapori” realizzato dagli studenti delle scuole medie di Uggiate con Ronago, Gerenzano e Lainate, fino alla ricetta dello chef Fabio Di Gennaro del Ristorante Hotel La Bergamina di Arcore, che valorizza scarti e bucce trasformandoli in una polvere aromatica e preparando una fonduta che ricicla formaggi avanzati. Anche la pillola finale, intitolata “In cucina con i bambini” e realizzata in collaborazione con Technoprobe, punta a educare i più piccoli alla sostenibilità alimentare.

Collaborazioni e impatto locale

La trasmissione si avvale di partenariati che ampliano la sua efficacia sul territorio: tra questi il Consorzio Agrario Lombardo, presente nel progetto fin dalla prima edizione. Nato nel 2015 dalla fusione tra realtà locali, il Consorzio oggi conta 34 punti vendita nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Varese e Bergamo, offrendo prodotti per agricoltura, giardinaggio e anche petfood. Il direttore Paolo Botta sottolinea come la partecipazione a “Coltiviamo” serva a trasmettere competenze ai cittadini e alle scuole, consolidando un rapporto di fiducia con chi coltiva il verde urbano.

Chiunque voglia rivedere gli sketch, approfondire i temi trattati o scoprire materiale inedito può cercare @coltiviamo.tv su Facebook, Instagram e TikTok. La sintesi dell’episodio è pratica: investire nella qualità del terriccio e coltivare con criterio consente risultati migliori in vaso, mentre l’attenzione alla cucina e al riciclo completa il percorso verso una vita quotidiana più sostenibile.