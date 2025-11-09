Incendio a Roma: oltre 200 evacuati per il rogo

Incendio a Roma: evacuate oltre 200 persone da un edificio residenziale.

Roma, 9 novembre – Un incendio è scoppiato poco dopo le 16:00 in un edificio residenziale nel quartiere Testaccio, costringendo le autorità ad evacuare oltre 200 persone. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme, che hanno avvolto diversi piani dell’edificio. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi.

I fatti

I vigili del fuoco, dotati di mezzi specializzati, stanno operando sul posto per controllare la situazione e mettere in sicurezza l’area circostante. L’evacuazione è stata coordinata dalle forze dell’ordine.

Possibili cause

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, ma i primi accertamenti indicano un possibile cortocircuito. Le indagini sono in corso.