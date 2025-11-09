Analisi del mercato immobiliare di lusso a Milano nel 2025: trend e previsioni

Il mercato immobiliare di lusso a Milano offre opportunità interessanti nel 2025, nonostante le sfide economiche.

Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Il mercato immobiliare di lusso a Milano ha mostrato una crescita costante, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente, secondo i dati forniti da Nomisma e OMI. La domanda rimane elevata, spinta da un mix di investitori locali e internazionali in cerca di opportunità nel settore del lusso.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Le zone più richieste continuano a essere il Centro Storico, Brera e Porta Venezia, dove i prezzi medi per metro quadro si attestano intorno ai 12.000 euro. Le tipologie più ricercate rimangono gli appartamenti di pregio e le ville storiche, che offrono non solo un alto cap rate, ma anche una rivalutazione significativa nel tempo.

Trend prezzi e opportunità di investimento

Analizzando i trend dei prezzi, emerge che, mentre il mercato residenziale generale ha mostrato segni di stagnazione, il segmento del lusso continua a prosperare. Le opportunità di investimento si concentrano in aree emergenti come Isola e CityLife, dove è possibile acquisire proprietà a prezzi ancora competitivi, con un potenziale di cash flow interessante.

Consigli pratici per compratori e investitori

Per i compratori e investitori, è fondamentale monitorare costantemente il mercato e valutare le proprietà non solo in base al prezzo, ma anche alla location e al potenziale di rivalutazione. È opportuno considerare investimenti in ristrutturazioni, che possono aumentare significativamente il valore dell’immobile.

Previsioni a medio termine

Le previsioni per il mercato immobiliare di lusso a Milano si presentano ottimistiche. Nei prossimi 3-5 anni, i prezzi sono destinati a salire, con un incremento previsto del 6-7% annuo. La domanda di immobili di lusso continuerà a rimanere robusta, sostenuta da fattori quali l’aumento del turismo di alta gamma e l’interesse crescente degli investitori stranieri.