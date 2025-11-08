Incidente mortale a Roma: un uomo investito da un autobus nel centro città

Tragedia nel cuore di Roma: un uomo investito da un autobus questa mattina.

Incidente mortale nel centro di Roma: un uomo investito da un autobus

Roma, 8 novembre 2025 – Un uomo di 45 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un autobus in via Nazionale questa mattina, intorno alle 9:30. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava attraversando la strada quando è stato colpito dal mezzo pubblico.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente sul luogo dell’incidente. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo, ma per il 45enne non c’è stato nulla da fare. “Abbiamo fatto il possibile, ma purtroppo era già troppo tardi,” ha dichiarato un medico presente sul posto.

Il conducente dell’autobus è stato sottoposto a test alcolemici e tossicologici, mentre la polizia locale ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. “Stiamo raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza,” ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine.

Il traffico nella zona è stato temporaneamente bloccato per consentire i rilievi del caso. AGGIORNAMENTO ORE 10:15: La circolazione è ripresa gradualmente, ma ci sono ancora disagi.

Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nel centro di Roma, dove si registrano frequentemente eventi simili. Sul posto confermiamo che sono in corso iniziative per aumentare la sicurezza per i pedoni.