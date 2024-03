L'acquisto degli scali fa parte di un programma di rigenerazione del Comune che prevede di adibirli a spazi verdi e di aggregazione

Redeus Fund, il fondo d’investimento alternativo immobiliare chiuso, con Unicredit unico investitore, gestito da Prelios Sgr. ha comprato gli scali Farini e San Cristoforo.

Importo e obiettivo della cessione

Fs Sistemi Urbani ha ceduto i due scali per la cifra di 489,5 milioni di euro.

L’operazione prosegue il programma di rigenerazione del Comune, con l’obiettivo di riqualificare gli ex scali ferroviari Farini, Porta Romana, Porta Genova, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo e San Cristoforo per destinarli a spazi verdi di aggregazione per la cittadinanza per oltre la metà della loro superficie complessiva.

Il futuro degli scali

Entro 7 anni allo scalo Farini troverà posto la nuova sede dell’Unicredit oltre alla sede dell’Accademia di Brera (con annesso campus), un quartiere di 1.800 alloggi in edilizia convenzionata e un parco che occuperà il 65% della superficie.

Lo Scalo San Cristoforo invece sarà interamente costituito di verde e acqua e ospiterà una grande vasca di filtraggio balneabile in alcuni punti.