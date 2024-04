14 persone sono indagate e devono rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, rapina e traffico illecito di rifiuti.

La guardia di finanza di Milano ha sequestrato 4 società che gestivano locali di ristorazione all’interno del Mercato Comunale milanese di piazzale Lagosta a Milano.

L’indagine

L’operazione colpisce la ‘ndrangheta che fa capo alla famiglia Piromalli di Gioia Tauro. In particolare un suo esponente si stava infiltrando nei locali della movida meneghina attraverso un suo referente.

L’indagine ha permesso anche di individuare un esponente di altissima rilevanza all’interno della cosca, che guidava e pianificava una serie di attività, sempre a Milano e nei dintorni, nel business dello smaltimento rifiuti.

I militari della guardia di finanza stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari personali per 14 persone, che rispondono a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, rapina, trasferimento fraudolento di valori e traffico illecito di rifiuti.

Le perquisizioni

La guardia di finanza è ora impegnata in numerose perquisizioni presso private abitazioni ed esercizi commerciali. L’organizzazione criminale si serviva di varie persone compiacenti, utilizzate come prestanome, che figuravano come titolari di vari esercizi commerciali tra la Lombardia e il Piemonte. Tra questi le quattro società che si riferiscono ad altrettanti locali posti in parte nel Mercato Comunale Isola.