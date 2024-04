Sul capo della borseggiatrice pende un cumulo di pene da scontare pari a 20 anni e un mese

Patrizia, 29enne di origine bosniaca, borseggiatrice seriale, è stata arrestata giovedì 11 dalla polizia di Milano.

L’arresto

Alle 10 di giovedì mattina i poliziotti hanno notato una ragazza nascondersi alla vista della volante mentre si trovavano in via Voltri, in zona Barona.

Insospettiti sono riusciti a fermarla e dagli accertamenti hanno scoperto il passato della 29enne. Nel momento dell’arresto questa ha detto di essere incinta di due mesi.

Borseggiatrice seriale

Dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti quando l’hanno fermata sono emersi i numerosi precedenti della donna per reati contro il patrimonio, dalle rapine ai furti ai borseggi, con condanne ormai passate in giudicato. Sul capo di Patrizia pendeva un cumulo di pene da scontare pari a 20 anni e un mese.

La 29enne si trova ora nel carcere di San Vittore. Il suo fine pena è previsto per il 2043.