I bambini subivano violenze verbali e fisiche, tra cui l'essere strattonati per cadere poi con la faccia a terra

Una maestra 45enne di un asilo nido comunale di Milano è stata arrestata per maltrattamenti.

I maltrattamenti

I dieci bambini di pochi mesi dell’asilo hanno subito vere e proprie violenze fisiche e verbali. Se piangevano la maestra urlava frasi come “dormi viziata..” o “non rompere….”. Mentre, per “obbligarli a dormire” e “impedire loro di alzarsi”, venivano obbligati a tenere mani e gambe sulla schiena. Ancora, i piccoli venivano afferrati per un braccio e poi lasciati cadere, facendogli sbattere la faccia a terra.

Le indagini

L’indagine è nata in seguito alla denuncia della Direzione area servizi dell’infanzia del Comune di Milano e da precedenti segnalazioni di altre educatrici dell’asilo.

Gli investigatori hanno poi collocato tra il 7 febbraio e il 1° marzo, delle microcamere, registrando così tutti gli episodi di violenza.

La maestra si trova ora agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti aggravati. Questi si sarebbero verificati dal 2022 in poi.