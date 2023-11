La sparatoria di domenica scorsa a Comasina risulterebbe sospetta. Si indaga sull'uomo rapinato.

A Milano, un enigmatico episodio ha coinvolto un uomo di 57 anni, cittadino italiano con precedenti, vittima di una sparatoria e colpito alla coscia nella zona di Comasina. L’incidente si è verificato domenica sera in via Salemi.

Sparatoria a Comasina: il 57enne rapinato avrebbe precedenti per droga

Il 57enne ha dichiarato di essere stato attaccato da uno sconosciuto, il quale avrebbe rubato il suo portafogli e l’orologio, spiegando così l’aggressione. Tuttavia, la versione fornita dall’uomo non ha completamente convinto gli investigatori, che attualmente la considerano poco credibile.

L’uomo, precedentemente arrestato giovedì scorso per reati legati alla droga, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso del Niguarda con codice giallo, ma le sue condizioni non sono risultate gravi.

Aggressione sospetta: gli investigatori approfondiranno la situazione

È emerso che l’uomo arrestato giovedì scorso per reati legati alla droga potrebbe essere coinvolto in maniera più intricata nell’episodio di domenica sera, sollevando l’ipotesi che la sua aggressione potrebbe non essere stata una semplice coincidenza. Gli investigatori stanno approfondendo la sua situazione legale e i dettagli relativi al suo arresto precedente, cercando di stabilire se ci siano connessioni tra i due eventi.

La presenza di precedenti giudiziari apre interrogativi sulla natura dell’aggressione e potrebbe suggerire un contesto più complesso dietro l’episodio. La polizia sta esaminando attentamente la sua versione dei fatti, cercando di comprendere se ci siano elementi che potrebbero collegare l’attacco al suo coinvolgimento nel mondo della criminalità legato alla droga.