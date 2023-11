I controlli della polizia in elicottero tra le stazioni di Rogoredo e San Donato

Giovedì mattina, a partire da mezzogiorno, è stato effettuato un significativo blitz della polizia tra le stazioni di Rogoredo e San Donato. Quest’area, negli ultimi mesi, è diventata sempre più frequentemente un luogo di spaccio all’aperto, un colpo alla tratta di droga e alla criminalità.

Controlli sui binari da parte degli agenti per contrastare lo spaccio

A partire dalle 12, agenti del commissariato Mecenate, della Polfer e della squadra mobile hanno intensificato i controlli lungo i binari che collegano le due stazioni ferroviarie. Questi binari sono spesso utilizzati da tossicodipendenti per raggiungere le aree boschive dove acquistare sostanze stupefacenti. I controlli si sono estesi anche nell’area compresa tra via Orwell e via San Dionigi, dove parte del vecchio boschetto della droga “resiste” ancora.

Controllo dall’alto con elicottero a Rogoredo

L’elicottero della polizia è stato impiegato per effettuare controlli dall’alto, ampliando la portata delle operazioni.

Il questore Giuseppe Petronzi ha coordinato il servizio, il cui obiettivo, come dichiarato in una nota di via Fatebenefratelli, è contrastare lo spaccio di droga e le attività contrarie all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Fermati diversi spacciatori a Rogoredo grazie ai controlli in elicottero

Durante l’operazione, diversi spacciatori sono stati fermati mentre tentavano la fuga lungo i binari. L’intervento coordinato delle forze dell’ordine, in collaborazione con la sicurezza delle Ferrovie dello Stato, è avvenuto in un momento privo di circolazione ferroviaria, consentendo il blocco di numerose persone presenti nell’area. Attualmente, sono in corso accertamenti su di loro, come precisato dalla questura.